Τουρκία: Φωτιά σε δύο τάνκερ από επίθεση «παγιδευμένων» μη επανδρωμένων σκαφών στη Μαύρη Θάλασσα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά από επίθεση μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (USV) που χτύπησαν δύο τάνκερ με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φωτιά.

Ειδικότερα, ένα τάνκερ που έπλεε στα ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε σήμερα (29.11.2025) το πρωί επίθεση από USV, αφού είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και χθες (28.11.2025) το βράδυ και έτσι ξέσπασε φωτιά στο πετρελαιοφόρο.

«Το τάνκερ Virat, το οποίο δέχθηκε την Παρασκευή επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δέχθηκε και πάλι επίθεση σήμερα Σάββατο από USV», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Russian “shadow tanker fleet” member Virat reportedly burning off the coast of Turkey – one of two hit today.



Is genocidal Russian oil no longer safe anywhere? pic.twitter.com/8EuoSsx92P — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 28, 2025

Το πλοίο – που φέρει σημαία Γκάμπιας και θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη» στόλο – υπέστη ελαφρές ζημιές στη δεξιά πλευρά, πάνω από την ίσαλο γραμμή» ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

The Turkish Transport Ministry is reporting that the Gambian-flagged oil tanker, M/T VIRAT, part of the “Russian Shadow Fleet” was attacked by a series of uncrewed surface vessels for a second time this morning in the Southern Black Sea. Twenty crewmembers onboard the vessel were… pic.twitter.com/yzGpup24CX — OSINTdefender (@sentdefender) November 29, 2025

«Ομάδες διάσωσης διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το πλοίο, καθώς δεν έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Μεταφορών.

Σε ένα δεύτερο πετρελαιοφόρο που έφερε επίσης σημαία Γκάμπιας, εν πλω προς τη Ρωσία, ξέσπασε πυρκαγιά χθες βράδυ (28.11.2025) σε απόσταση 28 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών έπειτα από έκρηξη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Επίθεση σε δεύτερο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας

Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος αυτού του πλοίου, του Kairos, απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Τα δύο πετρελαιοφόρα υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια, παρά το εμπάργκο που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

A second oil tanker has gone up in flames in the Black Sea. Both ships have been identified as the M/T Kairos and M/T Virat. The destination of both oilers is the Russian port of Novorossiysk.



Shortly after crossing the Bosporus north of Istanbul they were struck by USVs. Both… pic.twitter.com/aN22d7KI7y — (((Tendar))) (@Tendar) November 28, 2025

Η τουρκική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων (DGM) δημοσιοποίησε εικόνες που δείχνουν το Kairos να φλέγεται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το πλοίο.

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές πληροφόρησης, οι επιθέσεις στα πετρελαιοφόρα έγινε με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας «καμικάζι» τύπου Sea Baby, ενώ επρόκειτο για κοινή επιχείρηση του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού και δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων της SBU, των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ukraine’s Sea Baby naval drones have delivered another blow to Russia’s shadow fleet — striking the sanctioned oil tankers KAIRO and VIRAT in the Black Sea and crippling both vessels.



According to an SBU source, the drones inflicted critical damage, effectively knocking the… pic.twitter.com/PbzPTuTWJx — KyivPost (@KyivPost) November 29, 2025

Πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές

Η DGM διευκρίνισε πως οι δεξαμενές του πετρελαιοφόρου ήταν άδειες, εκτός από τα δικά του καύσιμα και ήταν εν πλω προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην είσοδο της Αζοφικής Θάλασσας, στη νότια Ρωσία.

Ο σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ διέκοψε επίσης νωρίς το πρωί τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σ’ ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό καταγγέλλοντας μια «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Οι τουρκικές αρχές, που δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής ύπαρξη μόλυνσης γύρω από το Kairos, ανέφεραν ότι μία ομάδα ειδικών στο περιβάλλον και δύτες θα αναπτυχθούν εκεί μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον ειδικό ιστότοπο VesselFinder, το Kairos ναυπηγήθηκε το 2002 και το Virat το 2018. Τα δύο πλοία είναι στο στόχαστρο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινοπολιτεία, αλλά και από τις ΗΠΑ για το Virat.