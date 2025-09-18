Κόσμος

Τουρκία και Αίγυπτος θα πραγματοποιήσουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια

Τα αεροναυτικά γυμνάσια με την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» θα διεξαχθούν στην ανατολική Μεσόγειο
Η τουρκική φρεγάτα TCG Oruc Reis
Η τουρκική φρεγάτα TCG Oruc Reis / Φωτογραφία NATO

Οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στο Ισραήλ και στους «δορυφόρους» του Ιράν (Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι) έχει αναγκάσει χώρες της περιοχής να εξομαλύνουν – σε έναν βαθμό – τις σχέσεις τους, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Τόσο η Τουρκία όσο και η Αίγυπτος «έχουν έρθει πιο κοντά» λόγω του κοινού εχθρού που έχουν, το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια οι σχέσεις ανάμεσα στο Κάιρο και  στην Άγκυρα είχαν φτάσει «στο ναδίρ».

Όμως στην δεδομένη χρονική συγκυρία οι δύο χώρες φαίνεται ότι εμβαθύνουν την στρατιωτική τους συνεργασία κι αυτό αποδεικνύεται από τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιήσουν, για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, θα διεξαχθούν τα κοινά τουρκο-αιγυπτιακά γυμνάσια με την κωδική ονομασία «Θάλασσα Φιλίας – Bahr El Sadaka) στην ανατολική Μεσόγειο από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετέχει με τις φρεγάτες TCG Oruc Reis και TCG Gediz, τα ταχύπλοα περιπολικά TCG Imbat και TCG Bora και το υποβρύχιο TCG Gur, ενώ η τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα συμμετέχει με ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16.

