Τουρκία: Κύπρια αεροσυνοδός προσήχθη για το αεροπορικό δυστύχημα με θύμα τον Λίβυο στρατηγό

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα σταλεί στη Βρετανία για εξειδικευμένη ανάλυση
Από το αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία
Από το αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία / REUTERS/Cagla Gurdogan

Νέα διάσταση φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Χαγιάμανα της Τουρκίας και στο οποίο σκοτώθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι αλ – Χαντάντ, μέλη της συνοδείας του αλλά και η Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές της Τουρκίας προχώρησαν στην προσαγωγή μιας αεροσυνοδού από την Κύπρο που ανήκε στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ, το οποίο είχε μεταφέρει το αεροσκάφος από τη Μάλτα στην Τουρκία πριν από τη μοιραία πτήση με τον στρατηγό της Λιβύης. Η αεροσυνοδός συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Άγκυρα, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Άγκυρας και της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ).

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το t24.com.tr, μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Άγκυρας, όπου ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αρχική της κατάθεση δεν προέκυψαν στοιχεία που να ρίχνουν άμεσα φως στα αίτια της συντριβής. Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς η αεροσυνοδός είναι υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να χειριστούν τη διαδικασία με αυξημένη διακριτικότητα.

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα σταλεί στη Βρετανία για εξειδικευμένη ανάλυση.

Δύο βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να απασχολούν τις Αρχές: γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, που συνήθως ταξίδευε με τακτικές πτήσεις, επέλεξε αυτή τη φορά ιδιωτικό αεροσκάφος, και γιατί υπήρξε αλλαγή στο πλήρωμα του τζετ, το οποίο ανήκε σε αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

