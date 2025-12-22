Τουρκία: «Μέχρι το 2032 θα έχουμε 20 νέα μαχητικά τύπου Eurofighter – Ελλάδα και Ισραήλ πιέζουν να μην πάρουμε F-35»

Πληροφορίες για τον πρόγραμμα προμήθειας των μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter Typhoon από την Τουρκία έκανε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επιβεβαιώνοντας ότι θα εξοπλιστούν με τους πανίσχυρους πυραύλους τύπου Meteor.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Eurofighter Typhoon με 20 νέα μαχητικά αεροσκάφη από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2032. 12 μαχητικά αεροσκάφη από το Ομάν αναμένεται να έχουν αναβαθμιστεί ως το 2028. Η Τουρκία ωστόσο συνεχίζει να επιδιώκει την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35.

Αναλυτικά θα παραλάβει:

το 2030: 6 αεροσκάφη από Ηνωμένο Βασίλειο.

το 2031: 8 αεροσκάφη από Ηνωμένο Βασίλειο.

το 2032: 6 αεροσκάφη από Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά τα Eurofighter Typhoon του Ομάν, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι χρειάζονται πλήρη εκσυγχρονισμό και πως θα ενσωματώνουν ραντάρ AESA, πυραύλους Meteor και εκσυγχρονισμένα λειτουργικά συστήματα avionics για να είναι έτοιμα προς παραλαβή το 2028, ενώ τόνισε ότι έχουν ελάχιστες ώρες πτήσης και για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σταθμευμένα μέσα σε υπόστεγα

Στη συνέχεια, ο Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε στα άλλα Eurofighter Typhoon του Κατάρ, τα οποία χαρακτήρισε ως «ετοιμοπόλεμα μαχητικά αεροσκάφη με πολύ λίγες ώρες πτήσης» που θα αποκτηθούν μαζί με τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποστήριξης ως πακέτο», ενώ πρόσθεσε ότι η εκπαίδευση Τούρκων πιλότων και τεχνικών εδάφους θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό τόσο στο Κατάρ όσο και στο Ομάν.

Ο Γκιουλέρ επιβεβαίωσε επίσης ότι τα Eurofighter θα εξοπλιστούν τόσο με πυραύλους αέρος – αέρος μεγάλης εμβέλειας τύπου Meteor για BVR (πέραν της οπτικής εμβέλειας) εμπλοκές όσο και με τουρκικής κατασκευής πυρομαχικά, οπλικά συστήματα και πυραύλους, αλλά και με τουρκικό λογισμικό για την πλήρη αυτονομία, έλεγχο και κυριαρχία επί των mission data, σύμφωνα με το onalert.gr.

Το F-35 παραμένει προτεραιότητα

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το φλέγον ζήτημα της επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα stealth μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35, λέγοντας πως Τούρκοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται για την άρση των κυρώσεων CAATSA:

«Δεν βλέπουμε πρόβλημα με την προμήθεια F-16. Φυσικά, η προτεραιότητά μας θα είναι τα F-35. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις για να μην μας δοθούν αυτά τα αεροσκάφη. Συνεχίζουμε το δικό μας έργο για την άρση των κυρώσεων CAATSA. Έχουμε ξεχωριστές ομάδες εργασίας για αυτά τα θέματα. Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λύσουν αυτά τα προβλήματα».