Τουρκία: Νέο κύμα διώξεων στη Κωνσταντινούπολη σε στελέχη της αντιπολίτευσης για διαφθορά

Εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκιση 48 ατόμων στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για διαφθορά – Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο δήμαρχος της περιοχής Μπαϊράμπασα στην Κωνσταντινούπολη, μέλος του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης CHP
Αστυνομικές δυνάμεις της Τουρκίας
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Dilara Senkaya  

Στην Τουρκία, μία νέα υπόθεση έρχεται να κλονίσει την αντιπολίτευση: εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε την προφυλάκιση 48 προσώπων στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Μεταξύ αυτών ο Χασάν Μουτλού, δήμαρχος του Μπαϊράμπασα και στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της κύριας πολιτικής δύναμης απέναντι στον πρόεδρο Ερντογάν.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο της Τουρκίας TRT Haber, η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα, με έρευνες σε 72 διαφορετικά σημεία στην Κωνσταντινούπολη. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν έγγραφα και προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων για υπεξαίρεση, δωροδοκία και άλλα αδικήματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χασάν Μουτλού τόνισε ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει», καταγγέλλοντας την επιχείρηση ως πολιτικά υποκινούμενη και βασισμένη σε «αβάσιμες κατηγορίες». Το CHP καταγγέλλει εδώ και μήνες ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με εκστρατεία καταστολής που ενορχηστρώνεται από την κυβέρνηση.

 

Οι συλλήψεις αυτές εντάσσονται σε μία σειρά ενεργειών που στοχοποιούν δήμους υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Τους τελευταίους μήνες, εκατοντάδες μέλη του CHP έχουν ήδη συλληφθεί ή φυλακιστεί. Το νέο κύμα διώξεων αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, που παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας.

