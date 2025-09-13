Τουρκία: Νέο κύμα διώξεων στη Κωνσταντινούπολη σε στελέχη της αντιπολίτευσης για διαφθορά

Στην Τουρκία, μία νέα υπόθεση έρχεται να κλονίσει την αντιπολίτευση: εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε την προφυλάκιση 48 προσώπων στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Μεταξύ αυτών ο Χασάν Μουτλού, δήμαρχος του Μπαϊράμπασα και στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της κύριας πολιτικής δύναμης απέναντι στον πρόεδρο Ερντογάν.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο της Τουρκίας TRT Haber, η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα, με έρευνες σε 72 διαφορετικά σημεία στην Κωνσταντινούπολη. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν έγγραφα και προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων για υπεξαίρεση, δωροδοκία και άλλα αδικήματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χασάν Μουτλού τόνισε ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει», καταγγέλλοντας την επιχείρηση ως πολιτικά υποκινούμενη και βασισμένη σε «αβάσιμες κατηγορίες». Το CHP καταγγέλλει εδώ και μήνες ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με εκστρατεία καταστολής που ενορχηστρώνεται από την κυβέρνηση.

Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim.



Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur.… pic.twitter.com/WXphtmhd25 — Hasan Mutlu (@hmutlu34) September 13, 2025

Οι συλλήψεις αυτές εντάσσονται σε μία σειρά ενεργειών που στοχοποιούν δήμους υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Τους τελευταίους μήνες, εκατοντάδες μέλη του CHP έχουν ήδη συλληφθεί ή φυλακιστεί. Το νέο κύμα διώξεων αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, που παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας.