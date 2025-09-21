Τουρκία: Πύρινη κόλαση στην Αττάλεια – Εκκενώσεις περιοχών και μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους

Δύσκολες στιγμές περνά η τουριστική περιοχή της Αττάλειας της Τουρκίας καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (20.09.2025) ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

Οι εικόνες που έρχονται από την Αττάλεια της Τουρκίας σοκάρουν. Το βράδυ του Σαββάτου εκκενώθηκαν ξενοδοχεία στην τουριστική περιοχή Μπελέκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές έδωσαν την εντολή για απομάκρυνση του κόσμου, καθώς η φωτιά είχε πλησιάσει τις τουριστικές εγκαταστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων

Τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι ξέσπασε νέα πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπέλεκ, η οποία έρχεται να προστεθεί στις πυρκαγιές στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

Severe Wildfires in Antalya, Turkey



Fierce fires swept through Kundu and Belek in Antalya, spreading rapidly due to strong winds. (September 20, 2025) pic.twitter.com/4QZFUVnUhY ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 20, 2025

Η φωτιά μάλιστα απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουριστικές υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες.

Direct-energy weapons and arson teams set off wildfires in Antalya, flames hitting the 5-star Titanic Deluxe Golf Belek hotel and spreading into bars. Guests evacuated, damage heavy. This was no accident, it was a strike. pic.twitter.com/yF5rJo3F6B — Aprajita Nafs Nefes Ancient Believer (@aprajitanefes) September 21, 2025

A forest fire has broken out in the Alanya district of Antalya.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/46jV3ap5Fz — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 20, 2025

Alanya saatlerdir yanıyor yeterli müdahaleler yapılmadı yangın söndürme ucaklari gelmedi koskoca bir şehir kaderine terk edildi gündem dahi olamadık… #yangın #alanya #antalya pic.twitter.com/s2NHY7pwOG — Legitv7 (@Legitv7) September 19, 2025

Η πυροσβεστική βρίσκεται στην περιοχή με 800 πυροσβέστες, ενώ επιχειρούν 14 αεροσκάφη και 20 ελικοπτέρα με το έργο τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των θυελλωδών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση.