Τουρκία: Ρωσικής κατασκευής drone τύπου Orlan-10 κατέπεσε κοντά στην Κωνσταντινούπολη

Το 2022 ένα ίδιου τύπου μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε εντοπιστεί πάλι στην Τουρκία, αφού είχε βγει εκτός ελέγχου πάνω από την Μαύρη Θάλασσα
Ρωσικό drone τύπου Orlan-10
Ρωσικό drone τύπου Orlan-10 / Russian Defence Ministry / Handout via REUTERS

Έκπληκτοι έμειναν κάτοικοι μιας αγροτικής περιοχής κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όταν είδαν ένα drone στη μέση του πουθενά, το οποίο όπως φαίνεται από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, μοιάζει να είναι ένα ρωσικής κατασκευής Orlan-10.

Το ρωσικής κατασκευής – όπως όλα δείχνουν – drone εντοπίστηκε σήμερα (19.12.2025) από κατοίκους της περιοχής στη Νικομήδεια της Τουρκίας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Κωνσταντινούπολη, ενώ ήδη οι αρχές έχουν ξεκινήσει σχετικές έρευνες.

Σύμφωνα με αναφορές, οι κάτοικοι εντόπισαν το drone και ειδοποίησαν τις αρχές.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που σχετίζεται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, μετά την κατάρριψη ενός άγνωστου drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, από τουρκικά F-16, την περασμένη Δευτέρα (15.12.2025).

Σημειώνεται πως το Orlan-10 είναι ένα μεσαίου βεληνεκούς, πολλαπλών χρήσεων μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατασκευάζεται από τη ρωσική εταιρεία Special Technology Center LLC.

Aναπτύσσεται συνήθως σε ομάδες των δύο ή τριών, όπου το πρώτο drone διεξάγει αναγνώριση σε υψόμετρο 1-1,5 χλμ., το δεύτερο εκτελεί ηλεκτρονικό πόλεμο και το τρίτο χρησιμεύει ως αναμεταδότης που μεταδίδει πληροφορίες πληροφοριών στο κέντρο ελέγχου.

Το 2022, ένα ρωσικής κατασκευής drone Orlan-10 είχε εντοπιστεί σε αγροτική περιοχή στην Τουρκία, καθώς φαίνεται να είχε βγει εκτός ελέγχου πάνω από την Μαύρη Θάλασσα.

