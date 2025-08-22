Τουρκία: Σάλος με τα πτυχία του Φιντάν – Διαψεύδει ότι είναι πλαστά η κυβέρνηση Ερντογάν

Χάος έχει προκληθεί στην Τουρκία από τις αποκαλύψεις πολλών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Τα δημοσιεύματα αφορούν τα πτυχία του Χακάν Φιντάν, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για πλαστά έγγραφα κάτι που έχει φέρει μεγάλη πολιτική αναστάτωση στην Τουρκία αλλά και στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η υπόθεση ξεκίνησε να λαμβάνει διαστάσεις λίγους μήνες μετά τον διορισμό του Χακάν Φιντάν στη θέση του τον Ιούνιο του 2023, από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με μέσα ενημέρωσης να εκφράζουν αμφιβολίες για τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα χαρακτηρίζοντας τις μεταπτυχιακές του εργασίες στο πανεπιστήμιο Bilkent «κομμένες και ραμμένες» για την καριέρα του στις μυστικές υπηρεσίες και αφήνοντας υπόνοιες πως δεν γράφτηκαν από τον ίδιο.

Φέτος, οι καταγγελίες αυτές έγιναν πιο έντονες, με τον δημοσιογράφο και ακαδημαϊκό Εμρέ Ουσλού να αμφισβητεί το ίδιο το προπτυχιακό δίπλωμα του Φιντάν στις ΗΠΑ, το Bachelor of Science στις Πολιτικές Επιστήμες από το University of Maryland University College (UMUC)

Αυτό που πυροδότησε τις υποψίες ήταν ότι εκείνη την περίοδο το πανεπιστήμιο δεν παρείχε πρόγραμμα με τέτοιο τίτλο αλλά μόνο Bachelor of Arts στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του CHP Μουράτ Εμίρ αποκάλυψε ότι το UMUC δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ισοτιμίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK). Προκάλεσε μάλιστα τον Φιντάν να παρουσιάσει επίσημο έγγραφο αναγνώρισης, κάτι που δεν έγινε. Ο Χακάν Φιντάν, στην πρόκληση αυτή, αντί να απαντήσει κατέθεσε αγωγή ύψους 200.000 τουρκικών λιρών για συκοφαντική δυσφήμηση.

Οι αντιδράσεις και οι διαψεύσεις της κυβέρνησης

Η άμεση αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν να απορρίψουν τις κατηγορίες και να απαντήσουν ότι πρόκειται περί λασπολογίας από το δίκτυο Γκιουλενιστών. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης απέρριψαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία λάσπης» από το δίκτυο των Γκιουλενιστών. Δημοσίευσαν μάλιστα έγγραφο του YÖK που, όπως υποστηρίζουν, επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών του Φιντάν. «Μην υποκύπτετε σε αβάσιμους ισχυρισμούς που στόχο έχουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη», ανέφεραν μεταξύ άλλων στη δημοσίευση.

“YÖK’ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok.” iddiası doğru değildir.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College’da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini… pic.twitter.com/hWHiDdK2Mo — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 13, 2025

Η υπόθεση αυτή συνδέθηκε από την αντιπολίτευση με το γενικότερο ζήτημα της αξιοκρατίας στην Τουρκία. Ο πρώην πρέσβης Ναμίκ Ταν έκανε λόγο για θεσμικό πρόβλημα, και επεσήμανε πως αν η ισοτιμία του πτυχίου έγινε παράνομα, τότε θα πρέπει να αμφισβητηθούν και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι του υπουργού Εξωτερικών. Παράλληλα, επέκρινε τον υφυπουργό Εξωτερικών Νουχ Γιλμάζ για ασάφειες γύρω από το διδακτορικό του.

Η αντιπαράθεση για τα πτυχία του Χακάν Φιντάν εκτυλίσσεται παράλληλα με την υπόθεση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Στα τέλη Ιουλίου, o μεταπτυχιακός του τίτλος ακυρώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, ενώ οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν υπόθεση πλαστογραφίας εγγράφων στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 35 άτομα με πλαστά πτυχία σε καίριες κρατικές θέσεις.