Τουρκία: «Συναντηθήκαμε με ανώτερα στελέχη της Chevron» – Η απάντηση στην κατάθεση πρότασης για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ
Συνάντηση
Συνάντηση Τούρκων αξιωματούχων με μέλη της Chavron / PHOTO / X

Άμεση φαίνεται να ήταν η αντίδραση της Τουρκίας στην προσφορά που κατέθεσαν σήμερα Τετάρτη 10.09.2025 Chevron και Helleniq Energy, για έρευνες για υδρογονάνθρακες στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Η Τουρκία, αντιδρά έντονα εδώ και καιρό στο ενδεχόμενο ερευνών για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης επικαλούμενη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, με μία ανάρτησή του στο Χ, έκανε γνωστό ότι σήμερα το απογευμα, είπε συνάντηση με ανώτερα στελέχη της αμερικανικής Chevron.

Στην ανάρτησή του στο Χ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συναντηθήκαμε με ανώτερα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα. Αξιολογήσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων».

 

Η άμεση απάντηση -τρόπον τινά- της Άγκυρας με τη δημοσιοποίηση της συνάντησης αυτής την ώρα μάλιστα που ο αμερικανικός κολοσσός κατέθεσε την πρόταση για τη χώρα μας, δείχνει πως η Τουρκία, θα διεκδικήσει πιο ενεργό ρόλο στα ενεργειακά της ανατολικής Μεσογείου. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση Ερντογάν, θα προσπαθήσει όπως και κάνει να «στρέψει πάνω της τα βλέμματα» όσον αφορά τις ενεργειακές συνεργασίες, αποσκοπώντας στο να μην έχει το «μονοπώλιο» η χώρα μας.

