Τουρκία: «Συναντηθήκαμε με ανώτερα στελέχη της Chevron» – Η απάντηση στην κατάθεση πρότασης για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες

Άμεση φαίνεται να ήταν η αντίδραση της Τουρκίας στην προσφορά που κατέθεσαν σήμερα Τετάρτη 10.09.2025 Chevron και Helleniq Energy, για έρευνες για υδρογονάνθρακες στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Η Τουρκία, αντιδρά έντονα εδώ και καιρό στο ενδεχόμενο ερευνών για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης επικαλούμενη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, με μία ανάρτησή του στο Χ, έκανε γνωστό ότι σήμερα το απογευμα, είπε συνάντηση με ανώτερα στελέχη της αμερικανικής Chevron.

Στην ανάρτησή του στο Χ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συναντηθήκαμε με ανώτερα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα. Αξιολογήσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων».

Küresel enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Chevron’un üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdik.



LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/pl1sGXJEli — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 10, 2025

Η άμεση απάντηση -τρόπον τινά- της Άγκυρας με τη δημοσιοποίηση της συνάντησης αυτής την ώρα μάλιστα που ο αμερικανικός κολοσσός κατέθεσε την πρόταση για τη χώρα μας, δείχνει πως η Τουρκία, θα διεκδικήσει πιο ενεργό ρόλο στα ενεργειακά της ανατολικής Μεσογείου. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση Ερντογάν, θα προσπαθήσει όπως και κάνει να «στρέψει πάνω της τα βλέμματα» όσον αφορά τις ενεργειακές συνεργασίες, αποσκοπώντας στο να μην έχει το «μονοπώλιο» η χώρα μας.