Τραμπ: «Ναι» έβρισα τον Νετανιάχου, χωρίς εμένα δε θα υπήρχε Ισραήλ – Από τον Χαμενεΐ λείπουν αρκετά κομμάτια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με το νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν και είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση καθώς «του λείπουν αρκετά μέρη του σώματός του».

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Podforce One» της New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

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Trump:



The Ayatollah is involved; they have a lot of respect for him. pic.twitter.com/XWtnOWYrSU — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

«Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μπορεί να αλλάξει γνώμη, αλλά αυτό ήταν το σημαντικότερο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης για να προσθέσει: «Ο Αγιατολάχ εμπλέκεται στις συζητήσεις, τον σέβονται πολύ».

Trump:



I haven’t had the privilege of meeting the Ayatollah.



He is not doing great; he is missing a lot of different parts. pic.twitter.com/8e9ROInZeb — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι: «Δεν είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Αγιατολάχ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, του λείπουν πολλά διαφορετικά μέρη του σώματός του».

Trump:



Iran have already agreed that they will not have a nuclear weapon. They can change their mind, but that was the big thing. pic.twitter.com/QCCC0VgdeZ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για το έντονο τηλεφώνημα που είχε με τον Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τις αναφορές του Axios για τον χαρακτηρισμό «τρελός» που χρησιμοποίησε κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού λέγοντας: «Το έκανα. Πάντα θυμώνω. Ήμουν λίγο εκνευρισμένος μαζί του, που συνέχεια πολεμούσε με τον Λίβανο… Ξέρεις, κάποια στιγμή είπα ότι θα το σταματήσουμε αυτό».

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Trump on Axios report that he told Netanyahu “you’re f*cking crazy”:



I did. I always get angry.



I was a little bit perturbed at him, constantly fighting with Lebanon….



You know, at some point I said we’re going to stop this. pic.twitter.com/4c6Tpo1GkZ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Στην συνέχεια, η δημοσιογράφος ρώτησε αν ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη, θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα της εργασίας (Labor Day), στις 7 Σεπτεμβρίου.

O Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «μπορεί, αλλά το θεωρώ απίθανο» και πρόσθεσε «Πιστεύω ότι το θέμα θα επιλυθεί αρκετά γρήγορα».

Ερωτηθείς για το αν ο Νετανιάχου τον ξεγέλασε για την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «εγώ είμαι αυτός που το ξεκίνησε» και πρόσθεσε πως «δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

«Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι και δουλεύουμε εξαιρετικά μαζί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, που ανέρχονται σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι σημαντικό τίμημα μπροστά στην απειλή των πυρηνικών όπλων του Ιράν. Υποστήριξε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να ανοίξει το Ορμούζ ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, περιορίζοντας την ενεργειακή κρίση που εκτίναξε τις τιμές βενζίνης και τον πληθωρισμό.

Παρά τις προκλήσεις, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «αναπτύσσονται γρήγορα», ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και ότι «πολλά άλλα θετικά πράγματα θα συμβούν».