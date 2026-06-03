Κόσμος

Τραμπ: «Ναι» έβρισα τον Νετανιάχου, χωρίς εμένα δε θα υπήρχε Ισραήλ – Από τον Χαμενεΐ λείπουν αρκετά κομμάτια

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evan Vucci / File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με το νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν και είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση καθώς «του λείπουν αρκετά μέρη του σώματός του». 

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Podforce One» της New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μπορεί να αλλάξει γνώμη, αλλά αυτό ήταν το σημαντικότερο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης για να προσθέσει: «Ο Αγιατολάχ εμπλέκεται στις συζητήσεις, τον σέβονται πολύ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι: «Δεν είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Αγιατολάχ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, του λείπουν πολλά διαφορετικά μέρη του σώματός του».

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για το έντονο τηλεφώνημα που είχε με τον Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τις αναφορές του Axios για τον χαρακτηρισμό «τρελός» που χρησιμοποίησε κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού λέγοντας: «Το έκανα. Πάντα θυμώνω. Ήμουν λίγο εκνευρισμένος μαζί του, που συνέχεια πολεμούσε με τον Λίβανο… Ξέρεις, κάποια στιγμή είπα ότι θα το σταματήσουμε αυτό».

Στην συνέχεια, η δημοσιογράφος ρώτησε αν ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη, θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα της εργασίας (Labor Day), στις 7 Σεπτεμβρίου.

O Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «μπορεί, αλλά το θεωρώ απίθανο» και πρόσθεσε «Πιστεύω ότι το θέμα θα επιλυθεί αρκετά γρήγορα».

Ερωτηθείς για το αν ο Νετανιάχου τον ξεγέλασε για την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «εγώ είμαι αυτός που το ξεκίνησε» και πρόσθεσε πως «δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

«Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι και δουλεύουμε εξαιρετικά μαζί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, που ανέρχονται σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι σημαντικό τίμημα μπροστά στην απειλή των πυρηνικών όπλων του Ιράν. Υποστήριξε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να ανοίξει το Ορμούζ ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, περιορίζοντας την ενεργειακή κρίση που εκτίναξε τις τιμές βενζίνης και τον πληθωρισμό.

Παρά τις προκλήσεις, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «αναπτύσσονται γρήγορα», ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και ότι «πολλά άλλα θετικά πράγματα θα συμβούν».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
445
220
148
131
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Βράζει» το Σαουθάμπτον για τον 18χρονο Χένρι Νόβακ: Ήταν ετοιμοθάνατος και οι αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες – Σοκάρει το βίντεο
«Με έχουν μαχαιρώσει – δεν μπορώ να αναπνεύσω» φώναζε - Έντεκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν, δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν στα επεισόδια
Επεισόδια στο Σαουθάμπτον
Newsit logo
Newsit logo