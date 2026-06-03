«Βράζει» το Σαουθάμπτον για τον 18χρονο Χένρι Νόβακ: Ήταν ετοιμοθάνατος και οι αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες – Σοκάρει το βίντεο

Βράζει η Βρετανία για τον θάνατο του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόβακ στο Σαουθάμπτον, με τους αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες, ενώ αυτός βρισκόταν ετοιμοθάνατος στο οδόστρωμα, αφού πίστεψαν αρχικά τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε δεχθεί ρατσιστική επίθεση. Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τον 18χρονο πεσμένο στο έδαφος να λέει «με έχουν μαχαιρώσει» και «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Ο φοιτητής μαχαιρώθηκε θανάσιμα τον Δεκέμβριο του 2025 στο Σαουθάμπτον στη Βρετανία. Ο δράστης, ο 23χρονος Βίκραμ Ντίγκουα, καταδικάστηκε, σε ισόβια κάθειρξη.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο Ντίγκουα παραπλάνησε τους αστυνομικούς υποστηρίζοντας ψευδώς ότι ο Νόβακ τού είχε επιτεθεί και του είχε ρίξει το τουρμπάνι, προκαλώντας του τραυματισμό στο μάτι.

Σοκάρει το βίντεο:

«Με έχουν μαχαιρώσει – δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Το περιστατικό ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία βίντεο από κάμερες σωμάτων των αστυνομικών τα οποία δείχνουν αστυνομικούς να περνάνε χειροπέδες στον 18χρονο φοιτητή ενώ αυτός βρισκόταν ετοιμοθάνατος στο οδόστρωμα. Την ίδια στιγμή, ο 23χρονος σιχ Βίκρουμ Ντίγκουα που τον είχε μαχαιρώσει έξι φορές, είχε πει ψέματα στους αστυνομικούς ότι ο Νόβακ ήταν εκείνος που είχε φωνάξει ρατσιστικές βρισιές σε βάρος του, τον γρονθοκόπησε και του έριξε το τουρμπάνι.

Το βίντεο δείχνει τον Νόβακ πεσμένο στο έδαφος να λέει «με έχουν μαχαιρώσει» και «δεν μπορώ να αναπνεύσω». Αστυνομικός ακούγεται να του απαντά: «Δεν νομίζω ότι έχεις μαχαιρωθεί, φίλε».

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Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες. Οταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, τις αφαίρεσαν και ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, όμως ήταν ήδη αργά.

In his final moments, Henry Nowak told police officers nine times “I can’t breathe” and four times that he had been stabbed.



In response police officer dragged him across the gravel, handcuffed and read him his rights.



It was the last thing Henry heard before he died. pic.twitter.com/nIPoPEgOWa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2026

Έξαρση βίας στο Σαουθάμπτον

Έντεκα αστυνομικοί και ένας αστυνομικός σκύλος τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τρίτης (02.06.2026) σε διαδηλώσεις στο Σαουθάμπτον, με αφορμή τον τρόπο αντιμετώπισης του 18χρονου Χένρι Νόβακ από την αστυνομία, ο οποίος οδήγησε, τελικά, στον θάνατό του.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν διπλά στάνταρ στην αστυνόμευση και συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, προκαλώντας σοβαρές αναταραχές.

Διαδηλώσεις που ακολούθησαν στο Σαουθάμπτον, έβγαλαν στους δρόμους περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν έξω από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα, πολλοί κρατώντας σημαίες και πανό. Οι συγκρούσεις περιλάμβαναν εκτόξευση αντικειμένων, κλείσιμο δρόμων και επιθέσεις σε αστυνομικούς, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν.

Το Συντηρητικό Κόμμα και το Reform UK κατήγγειλαν ότι η αστυνομική συμπεριφορά επηρεάστηκε από κατευθύνσεις περί φυλετικής ανισότητας, ενώ η υπουργός Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για θέματα εγκληματικότητας, Σάρα Τζόουνς, και άλλοι αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τις αστυνομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η «ισότητα στα αποτελέσματα της αστυνόμευσης» και όχι διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το χρώμα του δέρματος.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα πλάνα από τη σύλληψη του Νόβακ προκαλούν σοκ και ότι οι αστυνομικοί πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ χαρακτήρισε τη βία «απολύτως απαράδεκτη» και ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που επέδειξαν ψυχραιμία και θάρρος.

Στο μεταξύ, δικαστής επιβεβαίωσε ότι ο Νόβακ δεν είχε εκφράσει ρατσιστική προσβολή προς τον δράστη και ότι τα τραύματά του ήταν μη αναστρέψιμα. Ο Ντίγκουα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 21 ετών.

Η αστυνομία έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές εσωτερικού ελέγχου.