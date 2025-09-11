Τουρκία – Συρία συμμαχία: Η Άγκυρα ξεκίνησε την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη των συριακών στρατευμάτων

Η Τουρκία ξεκίνησε να εφαρμόζει την συμφωνία που έχει υπογράψει με την Συρία στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, όπως δήλωσε σήμερα (11.09.2025) πηγή από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ειδικότερα, η Τουρκία, υπέγραψε στις 13 Αυγούστου 2025, συμφωνία με την Συρία συμφωνία βάσει της οποίας τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις θα εκπαιδεύουν, θα παρέχουν συμβουλές, τεχνική υποστήριξη, όπλα και εργαλεία επιμελητείας στις συριακές ένοπλες δυνάμεις.

Η πηγή, η οποία έκανε δηλώσεις στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην Άγκυρα, δήλωσε επίσης ότι πληροφορίες πως το Ισραήλ πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον τουρκικού εξοπλισμού που βρίσκεται στη Συρία είναι ψευδείς και πως δεν υπάρχουν αλλαγές στο προσωπικό ούτε στον εξοπλισμό της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Αυγούστου, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον συριακών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μάλιστα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αερομεταφερόμενων δυνάμεων των IDF σε βάση στην Δαμασκό, όπου Ισραηλινοί καταδρομείς κατέστρεψαν στρατιωτικό εξοπλισμό, με αναφορές να κάνουν λόγο ότι ήταν τουρκικής κατασκευής.

Σημειώνεται πως βάσει της συμφωνίας που υπέγραψαν Τουρκία και Συρία, η Άγκυρα έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας, στην ανοικοδόμηση της χώρας και των θεσμών της και στην υποστήριξη των προσπαθειών για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας.

Το μνημόνιο συνεργασίας των δύο χωρών στοχεύει στον συντονισμό, τον σχεδιασμό στρατιωτικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, την παροχή συμβουλών, πληροφοριών και ανταλλαγής εμπειριών, τη διασφάλιση της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, οπλικών συστημάτων, υλικοτεχνικού υλικού και συναφών υπηρεσιών».

Εξάλλου, η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στρατεύματα που σταθμεύουν στη βόρεια Συρία, όπου ελέγχει εκτάσεις γης κατά μήκος των κοινών συνόρων τους.