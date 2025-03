Τουρκία: Τεράστια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την σύλληψη του Ιμάμογλου – Λαοθάλασσα διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη

Παρά την συνεχιζόμενη καταστολή των διαδηλώσεων στην Τουρκία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε σήμερα (29.03.2025) σε τεράστια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την σύλληψη του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Από νωρίς σήμερα το πρωί, φέριμποτ στον Βόσπορο ναυλωμένα από το κόμμα μεταφέρουν υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου, που κρατούν την τουρκική σημαία και πορτρέτα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του πατέρα του τουρκικού έθνους, μέχρι το σημείο που θα γίνει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Ο κόσμος καλούνταν να συγκεντρωθεί στις 12:00 (11:00 ώρα Ελλάδας) στην ασιατική πλευρά της μητρόπολης «για να συνεχίσει την πορεία προς την εξουσία», σύμφωνα με τον ηγέτη του CHP, Ογκιούρ Οζέλ,

Η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου πυροδότησε ένα πρωτοφανές την τελευταία δεκαετία κύμα διαδηλώσεων σε όλη την Τουρκία, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν κάθε νύχτα στους δρόμους, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας.

Από τότε το κόμμα σταμάτησε να καλεί τον κόσμο να συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο. Ωστόσο σε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, που φέρει σημερινή ημερομηνία, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοινώνει τη διεξαγωγή τακτικών συγκεντρώσεων «κάθε Σάββατο σε μια πόλη της Τουρκίας» και κάθε Τετάρτη βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

«Πιστεύουμε πως οι συλλήψεις θα μειώνονται από τώρα», διαβεβαιώνει. Απαντώντας στο σχόλιο ότι οι συγκεντρώσεις έχουν απαγορευθεί από τις αρχές μετά τη σύλληψη του δημάρχου, ο επικεφαλής του κεμαλικού κόμματος δηλώνει έτοιμος να «διακινδυνεύσει να περάσει οκτώ, δέκα χρόνια στη φυλακή αν χρειαστεί. Επειδή αν δεν απορρίψουμε αυτή την απόπειρα πραξικοπήματος, θα ολοκληρωθεί στις κάλπες».

Το CHP, πρώτη δύναμη στην αντιπολίτευση, ετοιμαζόταν να ορίσει τον Ιμάμογλου ως υποψήφιό του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το 2028, όταν αυτός συνελήφθη στις 19 Μαρτίου 2025, οδηγήθηκε στη φυλακή λίγες ημέρες αργότερα.

Οι νέοι και οι φοιτητές κυρίως προσπάθησαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις όμως η καταστολή που συνεχίζεται με συλλήψεις, στο σπίτι τους την αυγή, διαδηλωτών, δημοσιογράφων και δικηγόρων μοιάζει να απωθεί τους πιο αποφασισμένους.

Μόνο στην Κωνσταντινούπολη, 511 φοιτητές προσήχθησαν χθες, Παρασκευή (28.03.2025), 275 εκ των οποίων φυλακίστηκαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο Φερχάτ Γκιουζέλ.

“This nation has never bowed to great powers—will it now bow to those who have fled from the ballot box and stolen the national will?”



