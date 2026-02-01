Τουρκία: Τροχαίο με πολλούς νεκρούς και τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου στην Αττάλεια – Συγκλονιστικές εικόνες

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 01.02.2026 στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ένα λεωφορείο ανετράπη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει και την χώρα μας. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 26 τραυματίστηκαν. Κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μοιραίο λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια, το πρωί, όταν ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο της Τουρκίας λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, με αποτέλεσμα να πέσει σε πλαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο, υπήρχε έντονη ομίχλη.

Σύμφωνα με αναφορές το λεωφορείο είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Στον κόμβο Kοmurler στην περιοχή Ντοσεμεάλτι, όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα, διαδραματίστηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Οι επιζώντες προσπάθησαν να βγουν από το κατεστραμμένο λεωφορείο ενώ ούρλιαζαν για τους αγαπημένους τους που κείτονταν νεκροί.

In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch



Six people were killed, 26 were injured.



The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin. pic.twitter.com/eSSYaWmGOq — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο, απεγκλωβίζοντας τραυματίες και ανασύροντας τους νεκρούς.

Οι εικόνες που μας έρχονται από την Τουρκία είναι αρκετά σκληρές.

Antalya Döşemealtı’nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g — Haber (@Haber) February 1, 2026

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε ο κυβερνήτης Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών ή των θυμάτων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα στην Αττάλεια.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των 8 πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και των 26 που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, το οποίο μας λύπησε όλους βαθιά. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που λαμβάνουν θεραπεία. Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία της Αττάλειας, με έναν αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και δύο δημόσιους εισαγγελείς να έχουν αναλάβει την υπόθεση. Η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά», ανέφερε.