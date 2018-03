Απειλές! Αυτή την τακτική αποφάσισε να υιοθετήσει ο Bekir Bozdag, απευθύνοντας ένα σαφές μήνυμα στους καθηγητές στην Τουρκία, σχετικά με τα θρησκευτικά σχολεία.

«Όλες οι πόλεις της Τουρκίας θα πρέπει να ιδρύσουν θρησκευτικά σχολεία (σ.σ. να έχουν στο επίκεντρό τους δηλαδή το Κοράνι) ανεξάρτητα από την ζήτηση των μαθητών. Εάν οι ιμάμηδες/μουφτήδες δεν μπορούν να βρουν παιδιά για να εγγραφούν, θα απολύονται άμεσα«! Αυτό ήταν το μήνυμα του τούρκου αναπληρωτή πρωθυπουργού.

Δείτε το βίντεο

All towns in #Turkey must establish Quran schools irrespective of a demand from students. If Imams/Moftis cannot finds kids to enroll, they will be sacked immediately, declared Bekir Bozdag, deputy Prime Minister who oversees #Diyanet (gov't religious arm). pic.twitter.com/Kv1BoU97Xl

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 14, 2018