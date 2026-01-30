Τουρκικές πηγές για Navtex: «Δεν θέλουμε ένταση στο Αιγαίο, επιθυμούμε διατήρηση της ηρεμίας»

«Δεν θέλουμε ένταση στο Αιγαίο, τεχνικό ζήτημα οι Navtex», λένε τουρκικές διπλωματικές πηγές. Διαμηνύουν, πάντως, ότι δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας στην περιοχή σε σχέση με το παρελθόν.

Οι ίδιες πηγές της Άγκυρας σχολιάζουν πως σε ό,τι αφορά «την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να εκδίδει Navtex ή να διεξάγει δραστηριότητες στο Αιγαίο σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα της», αναφέρουν ότι «έχουν εκδοθεί εκατοντάδες Navtex στο παρελθόν».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει «τεχνικό ζήτημα» την έκδοση των νέων επ’ αόριστον Navtex για το Αιγαίο και προσθέτουν ότι «επιθυμούμε τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο, δεν θέλουμε ένταση».

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχολιάζοντας την Παρασκευή (30.01.2026) τις τουρκικές κινήσεις δήλωσε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα μία τέτοια προσέγγιση».

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές πηγές τονίζουν ότι επιθυμούν την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές έχουν εστιάσει σε δύο ημερομηνίες: την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

πηγή: OnAlert.gr