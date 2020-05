Καιρό τώρα περιτριγυρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Μάικ Πενς, ο κορονοϊός. Πρώτα στρατιωτικός κοντά στον πρόεδρο, μετά μια εκπρόσωπος του Πενς. Μπήκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε καραντίνα λόγω κορονοϊού;

Αυτό είναι το μυστήριο. Γιατί εδώ και μερικές ώρες στις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα… θρίλερ σε ό,τι αφορά στο αν ο Μάικ Πενς έχει τεθεί σε απομόνωση ή όχι.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει τεθεί προληπτικά σε αυτοαπομόνωση καθώς μέλος του προσωπικού του διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, ανέφερε η ανταποκρίτρια του πρακτορείου Bloomberg στον Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς.

Και φυσικά έβαλε… φωτιά στα πληκτρολόγια. Ο Πενς έχει υποβληθεί επανειλημμένα σε τεστ (το τελευταίο χθες Κυριακή) και όλα ήταν αρνητικά, ανέφερε η δημοσιογράφος του Bloomberg.

BREAKING scoop: Vice President Mike Pence is self-isolating away from the White House after an aide was diagnosed with coronavirus on Friday, per several people familiar with the situation. Pence has repeatedly tested negative for Covid-19, including today, I’m told.