Τραγικό δυστύχημα στη Βραζιλία: Οκτώ νεκροί από πτώση αερόστατου – Η συγκλονιστική στιγμή που πέφτει από τον ουρανό

Απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στην Βραζιλία, όπου 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 τραυματίστηκαν όταν το αερόστατο στο οποίο είχαν ανέβει για βόλτα, έπεσε λόγω βλάβης.

Το αερόστατο μετέφερε 22 επιβάτες κοντά στην Πράια Γκράντε στη Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Μετά τη συντριβή, στο σημείο έσπευσαν αρχές και αναζητούν επιζώντες, σύμφωνα με το SkyNews.

O κυβερνήτη της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, Jorginho Mello δήλωσε στο X: «Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι υπήρχαν 22 άτομα στο αερόστατο. Μέχρι στιγμής, έχουμε επιβεβαιώσει οκτώ θανάτους και δύο επιζώντες διασώθηκαν ζωντανοί».

