Παρά τα δρακόντια μέτρα, η Ιταλία εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στον κορονοϊό, με τους θανάτους να ξεπερνούν πλέον τους χίλιους.

Τα κρούσματα στην Ιταλία είναι συνολικά 15.113. Μέχρι χθες ήταν 12.462. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.016, ενώ ο χθεσινός απολογισμός ήταν 827 νεκροί.

Την ίδια ώρα, 1258 ασθενείς ιάθηκαν.

Στην Λομβαρδία συνολικά υπάρχουν 8.725 κρούσματα και 744 νεκροί.

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια οι ασθενείς είναι 1947 και οι νεκροί, συνολικά, 146.

Στο δε Βένετο καταγράφηκαν 1384 μεταδόσεις και υπάρχουν 32 νεκροί.

