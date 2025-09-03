Τραγωδία στη Λισαβόνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί – 18 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί

Αυξάνεται η μακάβρια λίστα των νεκρών στην τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ εκτροχιάστηκε παρασύροντας στο θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπου ενώ άλλοι 18 έχουν τραυματιστεί.

Το μοιραίο δρομολόγιο έγινε την Πέμπτη 3.09.2023. Το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Πορτογαλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διασώστες της πόλης, ανέφεραν ότι πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι 13, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

BREAKING:LISBON FUNICULAR DERAILS



Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο σημείο, όμως όλοι έχουν πλέον απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, 62 άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο.

Το τελεφερίκ Γκλόρια έχει χωρητικότητα 42 θέσεων, είναι ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας και προσελκύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

NOVAS IMAGENS: Pelo menos 3 mortos e 20 feridos após o descarrilamento do funicular Elevador da Glória, no centro de #Lisboa.



Autoridades atuam na emergência. Siga @DennysDeeh_ para mais atualizações. #Portugal #ÚltimaHora #ElevadorGloria https://t.co/L50xbhngxU pic.twitter.com/h2x466RbJF — Dennys Deeh (@DennysDeeh_) September 3, 2025

Σε εικόνες που μετέδωσε η πορτογαλική τηλεόραση φαινόταν το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

BREAKING:LISBON FUNICULAR CRASH KILLS AT LEAST 3, INJURES AROUND 20



The iconic Elevador da Glória funicular in central Lisbon derailed, killing at least three people and injuring about 20 others. Emergency crews are responding, and authorities are investigating the cause. pic.twitter.com/wQYbOPJVbp — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

LIVE COVERAGE: Lisbon’s Glória Funicular derailment leaves at least 15 dead, 18 injured.

https://t.co/bLlnxMxCHM — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Στο X και χρησιμοποιώντας πορτογαλικά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα. «Με λύπη έμαθα για την εκτροχιασμό του διάσημου “Elevador da Glória”. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.