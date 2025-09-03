Κόσμος

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί – 18 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί

Το διάσημο τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος να παραμένουν άγνωστα για την ώρα
Διασώστες
Διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν θύματα / Photo / Reuters

Αυξάνεται η μακάβρια λίστα των νεκρών στην τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ εκτροχιάστηκε παρασύροντας στο θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπου ενώ άλλοι 18 έχουν τραυματιστεί.

Το μοιραίο δρομολόγιο έγινε την Πέμπτη 3.09.2023. Το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Πορτογαλίας.

Η διασώστες της πόλης, ανέφεραν ότι πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι 13, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

 

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο σημείο, όμως όλοι έχουν πλέον απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, 62 άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο.

Το τελεφερίκ Γκλόρια έχει χωρητικότητα 42 θέσεων, είναι ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας και προσελκύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

Σε εικόνες που μετέδωσε η πορτογαλική τηλεόραση φαινόταν το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

 

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Στο X και χρησιμοποιώντας πορτογαλικά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα. «Με λύπη έμαθα για την εκτροχιασμό του διάσημου “Elevador da Glória”. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».

 

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.

