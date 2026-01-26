Συμβαίνει τώρα:
Τραγωδία στην Κύπρο: 4χρονο κορίτσι πέθανε από γρίπη Α

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ως συνέπεια της γρίπης Α
ΜΕΘ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Ανείπωτη τραγωδία στην Κύπρο με έναν 4χρονο κορίτσι να πεθαίνει το μεσημέρι της Δευτέρας (26/01/2026) από γρίπη Α, ενώ νοσηλευόταν στο
Μακάρειο Νοσοκομείο.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο το κοριτσάκι είχε είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με γρίπη Α, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «το κοριτσάκι 4 ετών μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση το Σάββατο στη ΜΕΘ Παίδων, όπου και κατέληξε σήμερα. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ως συνέπεια της γρίπης Α».

Όπως αναφέρει το philenews.com, από τον περασμένο Δεκέμβριο έως σήμερα, λόγω της γρίπης Α έχουν χάσει τη ζωή τους ακόμη 13 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι.

