Τραγωδία στην Ρωσία: Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη στην περιφέρεια Αμούρ – Νεκρό το πλήρωμα και οι επιβάτες

Σοκάρουν βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το σημείο όπου συνετρίβη σήμερα (24.07.2025) ένα επιβατικό αεροπλάνο τύπου An-24 στην Ρωσία και πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια Αμούρ της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Ειδικότερα, το αεροπλάνο τύπου An-24, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία Angara με έδρα τη Σιβηρία, χάθηκε από τα ραντάρ ενώ πλησίαζε στον προορισμό του, την πόλη Τίντα, της περιφέρειας Αμούρ που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα σε Ρωσία και Κίνα.

Σωστικά συνεργεία και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στην περιοχή και πραγματοποίησαν με εναέρια μέσα αποστολή έρευνας και διάσωσης του αεροπλάνου το οποίο μετέφερε 48 άτομα, συμπεριλαμβανομένων του πληρώματος και των επιβατών.

Passenger plane crashes in Russia’s Amur region — over 40 people on board



A Soviet-made Antonov An-24 aircraft operated by Angara Airlines disappeared from radar near the town of Tynda while attempting a second landing approach. Emergency crews later found the burning… pic.twitter.com/MOO08NTbEP