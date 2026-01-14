Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Γερανός κατέρρευσε πάνω σε τρένο, τουλάχιστον 22 νεκροί και 30 τραυματίες

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπου τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν, όταν γερανός κατέρρευσε και συνετρίβη πάνω σε τρένο, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του.

Οι εικόνες που έρχονται από την Ταϊλάνδη και από το σημείο που έγινε το δυστύχημα με το τρένο σοκάρουν. «22 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες» είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός της αστυνομίας στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην περιοχή Σίκιο, περίπου 230 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από την Μπανγκόκ προς την επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι, μεταφέροντας δεκάδες επιβάτες που δεν μπορούσαν να φανταστούν το φονικό τέλος που τους περίμενε.

At least 22 people have been killed and 79 others injured after a construction crane collapsed onto a moving passenger train in northeast Thailand on Wednesday morning.



The incident occurred around 9:00 am local time in the Sikhio district of Nakhon Ratchasima province, about… pic.twitter.com/cvzO3x56Fp — APT News (@APT__News) January 14, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ο γερανός, ο οποίος συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατέρρευσε τη στιγμή που η αμαξοστοιχία διέσχιζε το σημείο.

Thailand Train Tragedy: Crane Collapse Kills 22!



– Crane on rail project collapses onto passing train

– At least 22 dead in Sikhio district, northeast Thailand

– Rescue operations underway after fire extinguished#ThailandCrash #TrainDerailment pic.twitter.com/LX9Tb7soiX — Voice Of Bharat (@Kunal_Mechrules) January 14, 2026

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή: ένα από τα βαγόνια χτυπήθηκε, το τρένο εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, μετατρέποντας τη σιδηροδρομική γραμμή σε σκηνή χάους και οδύνης.

BREAKING: Dozens killed and injured after construction crane lifting section of bridge collapses on passenger train in Sikhio, Thailand. pic.twitter.com/SKyZIB7w1I — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 14, 2026

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, ενώ οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του γερανού, σε ένα δυστύχημα που έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος.