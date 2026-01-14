Κόσμος

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Γερανός κατέρρευσε πάνω σε τρένο, τουλάχιστον 22 νεκροί και 30 τραυματίες

Σύμφωνα με τις αρχές, ο γερανός, ο οποίος συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατέρρευσε τη στιγμή που το τρένο διέσχιζε το συγκεκριμένο σημείο
Τραγωδία με νεκρούς στην Ταϊλάνδη
Ministry of Transport/Handout via REUTERS.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπου τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν, όταν γερανός κατέρρευσε και συνετρίβη πάνω σε τρένο, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του.

Οι εικόνες που έρχονται από την Ταϊλάνδη και από το σημείο που έγινε το δυστύχημα με το τρένο σοκάρουν. «22 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες» είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός της αστυνομίας στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην περιοχή Σίκιο, περίπου 230 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από την Μπανγκόκ προς την επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι, μεταφέροντας δεκάδες επιβάτες που δεν μπορούσαν να φανταστούν το φονικό τέλος που τους περίμενε.

 

Σύμφωνα με τις αρχές, ο γερανός, ο οποίος συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατέρρευσε τη στιγμή που η αμαξοστοιχία διέσχιζε το σημείο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή: ένα από τα βαγόνια χτυπήθηκε, το τρένο εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, μετατρέποντας τη σιδηροδρομική γραμμή σε σκηνή χάους και οδύνης.

 

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, ενώ οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του γερανού, σε ένα δυστύχημα που έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
114
112
110
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σκηνικό τρόμου στο Ιράν: Διαδηλωτές αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή – «Θα αναλάβουμε δράση» απειλεί ο Τραμπ
Οι ιρανικές αρχές φέρονται να προχωρούν σήμερα, Τετάρτη, στην εκτέλεση του 26χρονου Έρφαν Σολτάνι, ο οποίος συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Ιράν
Διαδηλώσεις στο Ιράν
Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με «πολύ ισχυρή δράση» αν διαδηλωτές οδηγηθούν στην κρεμάλα – Προτρέπει τους συμμάχους να φύγουν από τη χώρα
Σε ερώτηση για το τι εννοούσε νωρίτερα, λέγοντας προς τους Ιρανούς ότι «η βοήθεια είναι στο δρόμο», ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει
Ντόναλντ Τραμπ
Ελέφαντας έχει σκοτώσει 20 ανθρώπους από την αρχή της χρονιάς στην Ινδία - Προσπαθούν να τον εντοπίσουν οι αρχές
Έντρομοι χωρικοί έχουν εγκαταλείψει τα αγροκτήματά τους και κλείνονται στα σπίτια τους μόλις πέσει το σκοτάδι γιατί φοβούνται ότι θα εμφανιστεί ο ελέφαντας
ελέφαντας
Αιματοκύλισμα στο Ιράν: Φόβοι για πάνω από 20.000 νεκρούς διαδηλωτές – Η εισαγγελία απειλεί τους «ταραξίες» με θανατική ποινή
Η εξέγερση εξαπλώνεται σε μεγάλες πόλεις, το διαδίκτυο παραμένει μπλοκαρισμένο και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για πρωτοφανές μακελειό
Αυτοκίνητα καίγονται σε δρόμο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κατάρρευση της αξίας του νομίσματος, στην Τεχεράνη του Ιράν
7
Newsit logo
Newsit logo