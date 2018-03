Η δήλωση αυτή του Τραμπ έγινε μετά την ανακοίνωση της Νότιας Κορέας ότι η Βόρεια προτίθεται να συζητήσει μια ενδεχόμενη αποπυρηνικοποίηση, αν δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια του καθεστώτος.

«Ενδεχόμενες πρόοδοι στις συζητήσεις με τη Βόρεια Κορέα. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, καταβάλλεται μια σοβαρή προσπάθεια απ’ όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ. «Ο κόσμος παρακολουθεί και περιμένει!» πρόσθεσε, σημειώνοντας όμως ότι «ίσως» αυτές οι ελπίδες να είναι «ψεύτικες«. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η πορεία που θα πάρουν αυτές οι συνομιλίες «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δεσμευτούν πλήρως«, συμπλήρωσε.

Δείτε το tweet

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018