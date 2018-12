Τραμπ: Αλλάζει τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων στην 77η επέτειο του Περλ Χάρμπορ

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να διορίσει τον στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ στη θέση του αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, όπως ανέφεραν την Παρασκευή (7.12.2018) Αμερικανοί αξιωματούχοι, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας Washington Post.

Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει τη νέα ηγεσία του στρατού το Σάββατο (8.12.2018), όταν θα παραστεί στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων του Στρατού και του Ναυτικού.

Ο Μίλεϊ θα διαδεχτεί τον Τζόζεφ Ντάνφορντ, η θητεία του οποίου κανονικά λήγει την 1η Οκτωβρίου 2019.

#OTD in 1941, Imperial Japan attacked Pearl Harbor. We will always remember the 2,400 American lives lost. The next day Congress would declare war and the Nation would enter WWII. #NeverForget #WeRemember pic.twitter.com/n2PRHqvxuN

— GEN Mark A. Milley (@ArmyChiefStaff) December 7, 2018