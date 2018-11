Τραμπ: Ακύρωσε το ραντεβού με τον Πούτιν λόγω Ουκρανίας!

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ είχε ήδη αφήσει ανοιχτό τo ενδεχόμενο να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλ. Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο Μπουένος Άιρες, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας.

Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Τραμπ αναφέρει:

Με βάση το γεγονός ότι τα πλοία και οι ναύτες δεν έχουν επιστραφεί στην Ουκρανία από τη Ρωσία, έχω αποφασίσει ότι θα ήταν καλύτερο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ακυρώσω την προγραμματισμένη συνάντησή μου….

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018