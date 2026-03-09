Τραμπ: Από κοινού με τον Νετανιάχου η απόφαση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η υφήλιος τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο να μαίνεται για 10η μέρα. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως η απόφαση να λάβει τέλος ο πόλεμος με το Ιράν θα ληφθεί «αμοιβαία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (08.03.2026) στους Times of Israel ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι «αμοιβαία» και θα ληφθεί από κοινού με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης, στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ αν ο ίδιος και ο Νετανιάχου δεν βρίσκονταν στην εξουσία. «Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και ό,τι βρίσκεται γύρω του… Έχουμε συνεργαστεί. Καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ», δήλωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν μόνο εκείνος θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν ή αν θα έχει λόγο και ο Νετανιάχου.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… σε κάποιο βαθμό. Μιλάμε μεταξύ μας. Θα πάρω την απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά θα ληφθούν υπόψη τα πάντα», απάντησε, υποδηλώνοντας ότι, παρότι ο Νετανιάχου θα έχει λόγο, ο τελικός λόγος θα ανήκει στον ίδιο.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, ο Τραμπ απέφυγε να εξετάσει το ενδεχόμενο, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί».

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να αποφύγει να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο, ωστόσο η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λεβίτ, δήλωσε την Παρασκευή (05.03.2026) ότι η Ουάσιγκτον εκτιμά πως θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Οι απαντήσεις του Τραμπ στους Times of Israel δείχνουν επίσης τον σημαντικό βαθμό επιρροής που φαίνεται να έχει ο Νετανιάχου στη λήψη αποφάσεων του Αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο, τον οποίο ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού στις 28 Φεβρουαρίου με πλήγμα που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ έδωσε τη συνέντευξη λίγο μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Συνέλευση των Ειδικών της χώρας επέλεξε τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως επόμενο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σύμφωνα με ιρανικά μέσα έχει τραυματιστεί.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο ABC News ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα «διαρκέσει πολύ» αν δεν έχει την έγκριση του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στους Times of Israel, αρκούμενος να πει: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Η σχέση Τραμπ – Νετανιάχου

Η σχέση των δύο ηγετών έχει βελτιωθεί θεαματικά από την προεκλογική περίοδο των αμερικανικών εκλογών του 2024, μετά την ψυχρότητα που είχε δημιουργηθεί τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του.

Σε συνέντευξη το 2021 στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ο Τραμπ είχε επιτεθεί στον Νετανιάχου επειδή συνεχάρη τον Μπάιντεν, ενώ είχε υποστηρίξει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ενδιαφερόταν πραγματικά για ειρήνη με τους Παλαιστινίους.

Όταν ρωτήθηκε στη νέα συνέντευξη αν έχουν αλλάξει τα αισθήματά του για τον Νετανιάχου, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά μαζί, όπως και σε ό,τι κάναμε με το Ιράν».