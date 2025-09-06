Τραμπ: «Δεν ξέρω τίποτα για αποστολή των SEALs στην Βόρεια Κορέα το 2019 – Πρώτη φορά το ακούω»

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times σχετικά με μια άκρως απόρρητη και παράτολμη αποστολή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βόρεια Κορέα το 2019, προκάλεσε αντιδράσεις στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Ειδικότερα, οι New York Times έφεραν χθες (05.09.2025) στο φως της δημοσιότητας μια μυστική αποστολή το 2019, δηλαδή στην πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών στη Βόρεια Κορέα, μια επιχείρηση όμως που έληξε άδοξα και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν άοπλοι Βορειοκορεάτες αλιείς.

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Πρώτη φορά το ακούω», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την αποστολή αυτή καταδρομέων της SEAL Team 6 με σκοπό να τοποθετηθεί στο βορειοκορεατικό έδαφος συσκευή υποκλοπής τηλεπικοινωνιών ώστε η Ουάσιγκτον να γνωρίζει τι συζητούσε στις επικοινωνίες του ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στελέχη U.S Navy SEALs / Φωτογραφία U.S Navy

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, η επιχείρηση των καταδρομέων έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στην προεδρία και δη εν μέσω των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για το βορειοκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα, που αποδείχτηκαν άκαρπες.

Από τη σύλληψη ως την εκτέλεσή της, εγκρίθηκε επανειλημμένα από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, διευκρινίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, που επικαλείται κάπου είκοσι μαρτυρίες, κυβερνητικών αξιωματούχων, μελών της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και νυν ή πρώην αξιωματικών του στρατού ενήμερων σχετικά.

Όλες οι πηγές της μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν διότι η επιχείρηση παραμένει άκρως απόρρητη, εξηγούν οι Times.

Η προετοιμασία της επιχείρησης

Η αποστολή, άκρως επικίνδυνη, διεξήχθη μια χειμωνιάτικη νύχτα στις αρχές του 2019, έπειτα από μήνες που γίνονταν πρόβες σε αμερικανικά ύδατα, από την ίδια μονάδα που πιστώθηκε τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν στην Αμποταμπάντ το 2011, κατά το ιδιαίτερα λεπτομερειακό ρεπορτάζ.

Μέλη των U.S Navy SEALs σε άσκηση CQB σε αστικό περιβάλλον / Φωτογραφία U.S Navy

Οι ειδικές δυνάμεις νόμιζαν πως δεν υπήρχε κανείς άλλος στη βορειοκορεατική ακτή όταν αποβιβάστηκαν με δυο μίνι-υποβρύχια, μεγέθους όρκας, αφού έμειναν για δυο ώρες στα παγωμένα νερά με ειδικές στολές για να επιβιώσουν, κι αφού διένυσαν τα τελευταία εκατό μέτρα κολυμπώντας.

Όμως τους περίμενε δυσάρεστη έκπληξη, ένα μικρό πλεούμενο σε μικρή απόσταση. Φακοί άρχισαν να κινούνται προς την κατεύθυνση, το πλεούμενο πλησίασε τα μίνι-υποβρύχια και μέλος της ομάδας καταδύθηκε.

Καθώς αντιμετώπιζαν κίνδυνο να εντοπιστούν, τα μέλη των ειδικών δυνάμεων που είχαν φθάσει στη βραχώδη παραλία άνοιξαν πυρ. Σκότωσαν όλα τα μέλη του πληρώματος, δυο ή τρεις αλιείς.

Αμερικανοί βατραχάνθρωποι – μέλη των U.S Navy SEALs / Φωτογραφία U.S Navy

Κατόπιν οι καταδρομείς έριξαν τα πτώματα στη θάλασσα, φροντίζοντας προηγουμένως να τρυπήσουν τους πνεύμονες για να είναι σίγουροι ότι θα βυθίζονταν, πάντα κατά το ρεπορτάζ. Δεν τοποθέτησαν τον εξοπλισμό υποκλοπών.

Το φιάσκο και ο απολογισμός

Στο πλεούμενο δεν βρέθηκαν ούτε όπλα, ούτε στολές. Το δημοσίευμα αναφέρει πως το συμπέρασμα των καταδρομέων ήταν πως επρόκειτο για αλιείς σε αναζήτηση οστρακόδερμων.

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε ενημέρωσε τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι αρμόδιες για την επίβλεψη των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών κατασκοπείας για την αποστολή, ούτε πριν, ούτε μετά, τονίζεται στο κείμενο των New York Times.

Μέλη των U.S Navy SEALs επιχειρούν από μίνι-υποβρύχιο / Φωτογραφία U.S Navy

Η έρευνα που διενεργήθηκε για την αποστολή – το πόρισμά της είναι όπως θα αναμενόταν επίσης άκρως απόρρητο – συμπέρανε ότι η αποτυχία της οφειλόταν σε αλληλουχία ατυχών συμπτώσεων που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν, προστίθεται.

Η εφημερίδα αναφέρεται ακόμη σε προηγούμενη αποστολή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη Βόρεια Κορέα, το 2005, επί προεδρίας του ρεπουμπλικάνου Τζορτζ Ου. Μπους, που επίσης ουδέποτε είχε αποκαλυφθεί μέχρι χθες.