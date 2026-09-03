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Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν ανά πάση στιγμή» – Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ

Το Ιράν προειδοποιεί πως θα καταστρέψει τα θεμέλια του εχθρού και κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκλήματα πολέμου»
Κατεστραμμένο κτίριο
Κατεστραμμένο κτίριο στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χτυπήσουν οποιαδήποτε στιγμή τα ιρανικά εδάφη, εκτιμώντας πως οι επιχειρήσεις δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

«Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ – κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό… Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ, και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, λέει ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν σύντομα μάρτυρες της «νέας στρατηγικής» της Τεχεράνης για τον πόλεμο.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς ανέβηκε στους 18. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ πως βομβάρδισε αμάχους, καταγγέλλοντας πως χτυπήθηκε σπίτι όπου γίνονταν γαμήλιο γλέντι.

Οι ΗΠΑ αρνούνται ξανά πως βάζουν στόχους αμάχους.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ καταδίκασε το «έγκλημα πολέμου» αυτό, τονίζοντας πως «βομβαρδίστηκε γαμήλια τελετή στο πλαίσιο της απελπισμένης προσπάθειας της Αμερικής να αποκρύψει την ήττα της».

Το Ιράν χτυπά το Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυραύλους και drones, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού με πυραύλους και drones έπειτα από αμαρτωλή επίθεση του Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του εμιράτου που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

«Σε ανταπόδοση για τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν από την Αμερική εναντίον του ιρανικού λαού, βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ», επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή, έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, σενάριο που επαναλαμβάνεται από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου και δεν έχει βρεθεί διπλωματική οδός για να τερματιστεί.

Χθες Τετάρτη το Ιράν επιτέθηκε εναντίον βάσεων στη Μέση Ανατολή -και στο Κουβέιτ- που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Αποφασισμένο να ανταποδώσει, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως μπορούν να αναμένουν «νέα στρατηγική», σχεδιασμένη να «καταστρέψει τα θεμέλια» του εχθρού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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