«Άγριες» στιγμές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βλέπει τους Δημοκρατικούς να κάνουν ό, τι μπορούν για να τον «ρίξουν».

Αφορμή μια τηλεφωνική συνομιλία που είχε τον Ιούλιο με τον νέο πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 25.09.2019, πως ξεκινά τις διαδικασίες για έρευνα με στόχο την παραπομπή και την καθαίρεση του αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και έδωσε οδηγίες σε έξι επιτροπές να συνεχίσουν την έρευνα για τις πράξεις του προέδρου.

Τον κατηγορούν πως στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τού άσκησε πιέσεις ώστε να ερευνήσει τον γιο του Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020. Δηλαδή τον μεγάλο του αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, το 2020.

Να σημειωθεί πως το τηλεφώνημα έγινε αφού ο Τραμπ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να «παγώσει» σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Η έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων μπορεί να οδηγήσει σε άρθρα για την παραπομπή στο Σώμα κάτι που θα μπορούσε να καταλήξει σε δίκη στη Γερουσία για το αν θα απομακρυνθεί από τον θώκο ο Τραμπ.

Ο Τραμπ συμφώνησε να δώσει στην δημοσιότητα τα πρακτικά του τηλεφωνήματος, ωστόσο αυτό συνέβη πριν έρθει η… μαχαιριά της Πελόζι.

Από τότε… χαμός!

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στην δημοσιότητα το έγγραφο, το οποίο όπως αναφέρεται αποχαρακτηρίστηκε κατόπιν εντολής του ίδιου του Τραμπ.

Πρόκειται για τα πρακτικά του τηλεφωνήματος, τα οποία ωστόσο δεν έχουν αποδοθεί κατά λέξη.

Κι εδώ είναι το πρώτο σημείο που κάνει τους… εχθρούς του Τραμπ να υποστηρίζουν πως ακόμη και τώρα, αποκρύπτονται πράγματα.

Το newsit.gr ήδη σας έχει ενημερώσει για το τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο ανδρών, ωστόσο οι λεπτομέρειες που προκύπτουν μετά από ένα πιο προσεκτικό διάβασμα του εγγράφου, είναι κι αυτές που κάνουν την διαφορά.

«Θα ήθελα μια χάρη ΩΣΤΟΣΟ…» – Το πρώτο σημείο «κλειδί»

Το σημείο του εγγράφου που προκαλεί τον μεγαλύτερο «θόρυβο» είναι μια φράση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ.

Είναι η λέξη «though» που σημαίνει «ωστόσο«, ή «παρόλα αυτά«. Και το καίριο ζήτημα είναι το… πότε την χρησιμοποιεί ο Τραμπ.

Ο αυτούσιος διάλογος είναι ο εξής:

Ζελένσκι: «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για τα επόμενα βήματα, συγκεκριμένα είμαστε σχεδόν έτοιμοι να αγοράσουμε περισσότερα Javelins από τις ΗΠΑ για αμυντικούς σκοπούς«.

Τραμπ: «Θα ήθελα να μας κάνετε μια χάρη ωστόσο, επειδή η χώρα μας πέρασε πολλά και η Ουκρανία ξέρει πολλά για το θέμα».

Η λέξη «ωστόσο«, που έρχεται αμέσως μετά την σαφή αποκάλυψη του Ζελένσκι πως η χώρα του είναι έτοιμη για τα «επόμενα βήματα» σε στρατιωτική βοήθεια, ίσως είναι το κλειδί σε όλο το έγγραφο. Συνδέει ευθέως την επιθυμία του Τραμπ για έρευνα με την επιθυμία της Ουκρανίας για στρατιωτική βοήθεια. Σαν να λέμε «θέλεις κάτι, αλλά θέλω μια χάρη πρώτα«.

I assumed–given that the White House released it–that the Ukraine transcript would be ambiguous, & provide plausible deniability re: a quid pro quo. It's not. Right after the Ukranian leader mentions military purchase, Trump says "I would like you to do us a favor, though." pic.twitter.com/yHcGcSvS1c — Eli Savit (@EliNSavit) September 25, 2019

Αμέσως μετά, η «χάρη» που ζητά ο Τραμπ, έχει να κάνει με το σκάνδαλο στις ΗΠΑ σχετικά με την εμπλοκή ή όχι της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Κάνει ασαφείς αναφορές στην CrowdStrike, την εταιρεία που προσελήφθη για να διερευνήσει το «χακάρισμα» της Εθνικής Δημοκρατικής Αντιπροσωπείας στις εκλογές του ’16, αλλά και στον πρώην ειδικό εισαγγελέα, Ρόμπερτ Μιούλερ.

Όταν ο Ζελένσκι συμφωνεί, ο Τραμπ αναφέρει λίγο αργότερα «το άλλο θέμα», το οποίο δεν είναι άλλο βέβαια από το «καυτό» θέμα με τον Μπάιντεν.

Η πίεση για διερεύνηση σχετικά με τον Μπάιντεν – Το δεύτερο σημείο «κλειδί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε, λοιπόν, από τον Ουκρανό ηγέτη να συνεργαστεί με τον προσωπικό του δικηγόρο, Rudy Giuliani και τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ, William Barr, για το ζήτημα.

«Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τον γιο του Μπάιντεν, ότι ο Μπάιντεν εμπόδισε την δίωξη και πολύς κόσμος θέλει να μάθει γι΄ αυτό, οπότε ό, τι μπορείς να κάνεις με τον Γενικό Εισαγγελέα θα ήταν πολύ καλό», λέει ο Τραμπ στον Ζελένσκι.

Και συνεχίζει: «Ο Μπάιντεν άρχισε να υπερηφανεύεται από ‘δω κι από ‘κει ότι εμπόδισε την δίωξη, οπότε αν μπορούσες να το κοιτάξεις… Μου ακούγεται απαίσιο«.

Στην φράση αυτή, το «κλειδί» είναι τα αποσιωπητικά! Εφόσον το κείμενο δεν έχει αποδοθεί αυτολεξεί, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως το κείμενο έχει υποστεί… κοπτοραπτική! Κατηγορούν ανοιχτά τον Λευκό Οίκο πως σκοπίμως έχει «κόψει» το τι ειπώθηκε σε ακριβώς εκείνο το σημείο. Το σημείο που η συζήτηση έχει μεταφερθεί στον Μπάιντεν.

Πόσα… χρειάζονται οι αντίπαλοι του Τραμπ;

Εδώ να σημειώσουμε κάτι που τονίζει με κάθε τρόπο και σε όλους τους τόνους από χθες η Νάνσι Πελόζι.

«Δεν είναι προαπαιτούμενο να αναφέρεται κάποιο αντάλλαγμα στη συνομιλία«, είπε συγκεκριμένα, σε μια εκδήλωση που οργάνωσε το περιοδικό The Atlantic. «Αν αναφέρει ο πρόεδρος ότι θέλει να ερευνήσουν (σ.σ. οι Ουκρανοί) κάτι, τον πολιτικό αντίπαλό του, είναι αυταπόδεικτο ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν ζητάμε από τις ξένες κυβερνήσεις να μας βοηθήσουν στις εκλογές μας«, τόνισε.

Κι αυτό δείχνει πως… της αρκεί (σ.σ. κι εκείνης και των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ) και μόνο το γεγονός πως ο Τραμπ… το συζήτησε με τον Ζελένσκι κι αυτό πια μοιάζει να αποδεικνύεται.

Κάτι που τελικά είναι αυτό ακριβώς που συνέβη! Ο Τραμπ ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση Μπάιντεν…

Χίλαρι: «Ρίξτε τον»!

Λίγο μετά την δημοσιοποίηση του εγγράφου, επίσημη θέση πήρε και η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016, Χίλαρι Κλίντον.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πρόδωσε την πατρίδα μας. Αυτό δεν είναι μια πολιτική δήλωση – είναι μια σκληρή πραγματικότητα και πρέπει να δράσουμε. Είναι ένας ξεκάθαρος κίνδυνος για όλα εκείνα που μας κρατούν δυνατούς και ελεύθερους. Στηρίζω την καθαίρεση», λέει ορθά – κοφτά!

The president of the United States has betrayed our country. That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act. He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free. I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 25, 2019

Σάρα Χάκαμπι Σάντερς: «Χαζομάρες»!

Ο Τραμπ έχει ήδη αντιδράσει μέσω Twitter, υποστηρίζοντας πως περιμένει μια συγγνώμη και πως τίποτε το επιλήψιμο δεν υπάρχει στο τηλεφώνημα.

«Θα απολογηθούν οι Δημοκρατικοί αφότου δουν τι έχει ειπωθεί στο τηλεφώνημα με τον Ουκρανό Πρόεδρο; Θα έπρεπε, ήταν ένα εξαιρετικό τηλεφώνημα – Τους πιάσαμε στον ύπνο» τονίζει χαρακτηριστικά.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call – got them by surprise! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Στο πλευρό του τάσσεται και η πρώην γραμματέας του Λευκού Οίκου και στενή του συνεργάτης, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς.

Σε ανάρτησή της, αναφέρει: «Το ότι οι Δημοκρατικοί ξεκινούν έρευνα καθαίρεσης για αυτό (σ.σ. εννοεί το τηλεφώνημα) πρέπει να καταγραφεί ως ένα από τις πιο χαζές και επικίνδυνες πολιτικές κινήσεις όλων των εποχών – τόσο κακό που θα έπρεπε να καταγραφεί ως μία βοήθεια στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2020».

Democrats launching impeachment over this has to go down as one of the dumbest and most embarrassing political moves of all time – so bad it should be reported as an in-kind contribution to President @realDonaldTrump’s 2020 re-elect. #MAGA — Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) September 25, 2019

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο

Φωτογραφίες: Reuters.