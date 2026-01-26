Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραμπ: «Είναι πολύ αργά για να σταματήσει η κατασκευή της υπέροχης νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο»

Το National Trust προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο από την θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Nathan Howard

Αφού ισοπέδωσε την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι πλέον είναι «πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού που ονειρεύεται να χτίσει εκεί, μετά την αγωγή που κατατέθηκε από το National Trust, την οργάνωση για την υπεράσπιση της εθνικής κληρονομιάς

«Χτίζω, επιπλέον όλων των άλλων που κάνω, μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες αίθουσες χορού του κόσμου», έγραψε σήμερα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσουν οι εργασίες αυτού του «δώρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες» στον Λευκό Οίκο.

Την Παρασκευή, αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου όπου εξετάζεται η αγωγή του National Trust for Historic Preservation (NTHP) ότι τα σχέδια της αίθουσας μπορούν ακόμη να τροποποιηθούν.

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο, την χώρα μας και όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα», έγραψε ο Τραμπ.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ έβαλε να ισοπεδώσουν την Ανατολική Πτέρυγα για να ανεγείρει εκεί μία αίθουσα χορού με ικανότητα υποδοχής 1.000 προσώπων για δεξιώσεις και επίσημα δείπνα.

Η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου του Τραμπ υπό κατασκευή στην Ουάσιγκτον
Η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου του Τραμπ υπό κατασκευή στην Ουάσιγκτον / REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Το National Trust προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο από την θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο.

«Ένα τόσο σημαντικό δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται σχεδόν από όλον τον κόσμο ένα υπέροχο πράγμα για να κάνει κανείς. Αλλά όχι, ως συνήθως, διώκομαι, αυτήν την φορά από το National (όχι!) Trust for Historic Preservation της άκρας αριστεράς, μία οργάνωση που κοροϊδεύει κανονικά την χώρα μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το National Trust for Historic Preservation είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία έχει ανατεθεί από το Κονγκρέσο η προστασία των ιστορικών κτιρίων.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στους υποτιθέμενους “υπέρμαχους της προστασίας” (…) να εμποδίσουν αυτήν την απελπιστικά αναγκαία επέκταση του μεγάλου Λευκού Οίκου μας, ενός τόπου για τον οποίο ένας Πρόεδρος δεν είχε ποτέ ανάγκη να πάρει άδεια για να αλλάξει ή να βελτιώσει», έγραψε ο Τραμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
102
99
74
74
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία καταργεί τον περιορισμό των 100 ml για τα υγρά στις χειραποσκευές
Το αεροδρόμιο ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ανιχνευτών ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών και έτσι οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως 2 λίτρα αλλά και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους
αεροπλάνο
Βίντεο δείχνει άνδρες της ICE να απειλούν δημοσιογράφο και εικονολήπτη της Rai που βιντεοσκοπούσαν τα επεισόδια στη Μινεάπολη
«Αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας» - Η αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να καταδικάσει το συμβάν
Άνδρες της ICE απείλησαν συνεργείο της Rai που βιντεοσκοπούσε τα επεισόδια στη Μινεάπολη
Newsit logo
Newsit logo