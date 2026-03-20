Τραμπ: Εξετάζει αποκλιμάκωση του πολέμου και μεταφορά της ευθύνης για το Στενά του Ορμούζ σε άλλες χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο «σταδιακής αποκλιμάκωσης» του πολέμου με το Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαχείριση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να περάσει σε άλλες χώρες.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα κράτη που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να αναλάβουν την επιτήρηση και προστασία της, μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία που ακολούθησαν τα αμερικανικά πλήγματα.

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να συνδράμουν «αν τους ζητηθεί», αλλά αυτό «δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο», χαρακτηρίζοντας την αποστολή «εύκολη στρατιωτική επιχείρηση» για τις χώρες αυτές.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε τη σταδιακή ολοκλήρωση των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, μετά την εξουδετέρωση της ιρανικής απειλής, η ευθύνη για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλα κράτη που εξαρτώνται άμεσα από τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Το μήνυμα Τραμπ στo Truth Social λέει τα εξής: Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν:

(1) Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς.

(2) Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν.

(3) Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων.

(4) Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί.

(5) Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τη Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλων.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν!

Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές.