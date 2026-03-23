Τραμπ: Έχουμε φτάσει σε σημαντικά σημεία συμφωνίας με το Ιράν – Δεν αποκλείεται συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, κάνοντας σαφές το πόσο σημαντικής σημασίας είναι η κατάργηση του, ενώ ισχυρίστηκε ότι ακόμη και το Ιράν είχε συμφωνήσει σε αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα (23.03.2026) δηλώσεις από το αεροδρόμιο της Φλόριντα, και επέμεινε ότι το Ιράν επιδιώκει «πολύ έντονα» να διαπραγματευτεί, λέγοντας ότι αν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να βομβαρδίζουν με όλη τους τη δύναμη».

«Είχαμε πολύ, πολύ δυνατές συνομιλίες. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Έχουμε σημαντικά σημεία συμφωνίας… Πήγαν, θα έλεγα τέλεια. Θα έλεγα ότι αν συνεχίσουν με αυτό, θα τερματιστεί αυτό το πρόβλημα, αυτή η σύγκρουση. Είμαστε απολύτως πρόθυμοι να συνάψουμε συμφωνία.

Πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία και πρέπει να μην υπάρχουν πλέον πόλεμοι, ούτε πυρηνικά όπλα. Δεν θα διαθέτουν πλέον πυρηνικά όπλα. Συμφωνούν σε αυτό. Αν δεν ισχύει κάτι από όλα αυτά, δεν θα υπάρξει συμφωνία», ξεκαθάρισε αρχικά.

Επίσης υπονόησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εισβάλουν για να ανακτήσουν πυρηνικό υλικό από το Ιράν, αν επιτευχθεί συμφωνία. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι το Ιράν βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αλλαγής καθεστώτος, επειδή οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στόχευσαν και σκότωσαν μεγάλο αριθμό κορυφαίων Ιρανών ηγετών.

“What exactly are you looking for in these talks, Mr. President?”@POTUS: “We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon — not even close to it — low key on the missiles, we want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust… I think we’re going to get that.” pic.twitter.com/iNvONgeTGZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

«Θα δώσουμε μια περίοδο πέντε ημερών. Θα δούμε πώς θα πάει και, αν πάει καλά, θα καταλήξουμε σε μια λύση. Διαφορετικά, απλά θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με όλη μας τη δύναμη», ανέφερε.

BREAKING: President Trump just issued a 5-day ULTIMATUM to Iran — make a DEAL, “Otherwise we’ll keep bombing our little hearts out.”



He confirmed “very strong talks” with Iranian leadership, with more discussions set for today by phone.



TRUMP: “We have had very strong talks.… https://t.co/sd8lLklwvV pic.twitter.com/gU2kMgsBvA — Overton (@overton_news) March 23, 2026

«Έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο που, πιστεύω, είναι ο πιο σεβαστός και ο “ηγέτης”. Είναι λίγο δύσκολο [να βρουν ηγέτη για νέο καθεστώς]— τους έχουμε εξοντώσει όλους. Όχι, δεν είναι ο Ανώτατος Ηγέτης», είπε. «Έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό δεν εγγυάται τίποτα… Βρισκόμαστε σε αγωνία για μια πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία… Αλλά και πάλι, δεν εγγυώμαι τίποτα».

.@POTUS: “We’re dealing with the man who, I believe, is the most respected and the ‘leader.’ It’s a little tough — we’ve wiped out everybody.”



REPORTER: “Is that the Supreme Leader?”@POTUS: “No.” pic.twitter.com/cdAgT4jljP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

.@POTUS: “We have a very serious chance of making a deal. That doesn’t guarantee anything… We are in the throes of a real possibility of making a deal… But again, I’m not guaranteeing anything.” pic.twitter.com/ehQYCwtdWZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Και συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω αν είναι ζωντανός ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Δεν θέλω να σκοτωθεί. Δεν θέλω να σκοτωθούν όλοι, κανείς δεν το θέλει. Κανείς επίσης δεν θέλει να είναι επικεφαλής σε αυτή τη χώρα, θα δώσουμε μια λύση. Στις συνομιλίες μιλάμε για όσα λέμε εξαρχής. Θέλουμε ειρήνη.

Δεν θέλουμε καθόλου πυρηνικά στη Μέση Ανατολή, ούτε εμπλουτισμό. Εάν αυτό συνέβαινε και τα καταφέρναμε θα ήταν μια πολύ καλή αρχή, αυτό θέλουμε. Είναι καλό και για το Ισραήλ, αλλά και τη Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.. θα ήταν καλά νέα για όλους».

Μάλιστα, για την ιρανική ηγεσία: «Όλοι έχουν σκοτωθεί από το καθεστώς… αλλά έχουμε να κάνουμε με μερικούς ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς, πολύ σταθερούς. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα τους γνωρίζουν ποιοι είναι, είναι πολύ σεβαστοί – και ίσως ένας από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε».

.@POTUS on Iranian leadership: “Everybody’s been killed from the regime… but we’re dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are, they’re very respected—and maybe one of them will be exactly what we’re looking for.” pic.twitter.com/rq2gLMsRVb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Αναφορικά με την χρηματοδότηση των ΗΠΑ, και για το αν θέλει τα 200 εκ. δολάρια μετά τον τερματισμό, είπε: «Είναι πάντα καλό να έχεις πόρους. Είναι ένα ποσό που αναφέρθηκε. Οι Δημοκρατικοί δεν συνεισφέρουν και ο κόσμος φλέγεται, αυτοί τον “φουντώνουν”.

.@POTUS: “It’s a very inflamed world — and the Democrats inflame it. You know, largely, the Democrats inflame it.” pic.twitter.com/bli9UukEWk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Σχετικά με την προσωρινή άρση των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη θάλασσα: «Θέλω απλώς να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα… έχετε πλοία που βρίσκονται εκεί έξω και είναι γεμάτα με πετρέλαιο. Αντί να το κρατήσω εκεί, θα προτιμούσα να το δω να πηγαίνει στο σύστημα. Οποιοδήποτε μικρό χρηματικό ποσό που θα πάρει το Ιράν δεν θα έχει καμία διαφορά σε αυτόν τον πόλεμο».

.@POTUS: “ICE has done very well. I’m a big believer that they should be able to wear masks when they go and hunt down murderers, criminals and others, but for purposes of the airport, I’ve requested that they take off the masks… and I believe they are willing to do that.” pic.twitter.com/9KZc6sncL7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η τιμή του πετρελαίου θα «πέσει κατακόρυφα» αν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της σύγκρουσης, με το Ιράν να απειλεί πλοία στο στρατηγικής σημασίας ναυτιλιακό πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ.

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, σημείωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί άμεσα σε περίπτωση συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο «κοινού ελέγχου», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία «με εμένα και τον αγιατολάχ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται επίσης ότι οι δύο χώρες συζητούν 15 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να παραιτείται από τα πυρηνικά όπλα ως σημεία «νούμερο ένα, δύο και τρία». Ωστόσο, ο Τραμπ δηλώνει ότι επιθυμεί να δει μια «πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος».

“How are you going to get the enriched uranium?” @POTUS: “It’s very easy. If we have a deal with them, we’re going down and we’ll take it ourselves.” pic.twitter.com/iZiDZ2Uiae — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Για την απόκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Είναι πολύ εύκολο. Αν έχουμε συμφωνία μαζί τους, θα κατέβουμε και θα το πάρουμε μόνοι μας».