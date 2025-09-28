Τραμπ: «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή»

Με αινιγματική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πιθανώς στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή (26.09.2025) ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα μοιάζει πιθανή». Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο αύριο Δευτέρα (29.09.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή». Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς υποστήριξε ότι δεν έλαβε κανένα σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στην Λωρίδα της Γάζας, απαντώντας σε δημοσιεύματα που αποκάλυψαν ότι οι ΗΠΑ έχουν στα χέρια τους έτοιμη πρόταση 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το έγγραφο των 21 σημείων, που καταρτίστηκε κυρίως από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίκτοφ, περιέχει και ρήτρες, τις οποίες εδώ και καιρό ζητά το Ισραήλ, μεταξύ αυτών η απελευθέρωση όλων των ομήρων, η απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία αλλά και ο αφοπλισμός της καθώς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.