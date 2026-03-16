Τραμπ για Ιράν: «Όλο αυτό θα τελειώσει σύντομα, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα»

Ο αμερικανός πρόεδρος, τόνισε μεταξύ άλλων πως: «άφησα πολλές υποδομές στην Τεχεράνη, γιατί αν τις καταστρέψεις, χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν»
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο «Trump National Doral Miami» της Φλόριντα / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Νέες δηλώσεις παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με όλα τα βλέμματα να παραμένουν στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να περιορίζει την πρόσβαση πλοίων και την Αμερική να ζητά βοήθεια από άλλα κράτη για να παραμείνουν ανοιχτά. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο του PBS, Λιζ Λάντερς και όπως είναι φυσικό μίλησε για τον πόλεμο στο Ιράν που έχει μπει στην 17η ημέρα, αλλά και για όσα διαδραματίζονται στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, τόνισε μεταξύ άλλων πως: «άφησα πολλές υποδομές στην Τεχεράνη, γιατί αν τις καταστρέψεις, χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν… Μπορώ να καταστρέψω τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε μία ώρα… αλλά αν το κάνω, θα χρειαστούν χρόνια για να ξαναχτιστούν και θα προκαλέσει μεγάλο τραύμα. Γι’ αυτό προσπαθώ να αποφύγω τέτοιου είδους ενέργειες.»

Ακόμη πρόσθεσε πως «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει όλο αυτό».

Επιπλέον πρόσθεσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, όμως η Τεχεράνη «δεν είναι έτοιμη» για συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι πριν από την αεροπορική επιχείρηση της Παρασκευής έδωσε σαφείς οδηγίες στον αμερικανικό στρατό να αποφευχθούν επιθέσεις σε βασικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Όπως είπε, ζήτησε από το Πεντάγωνο να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ζημιές στις εγκαταστάσεις του νησιού Χαργκ, το οποίο αποτελεί το κύριο σημείο από όπου φορτώνονται οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Το νησί Χαργκ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομία του Ιράν, αφού από εκεί πραγματοποιείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν εντολή να κρατήσουν ασφαλή απόσταση από τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

«Τους είπα να κρατήσουν απόσταση περίπου εκατό γιάρδες από οτιδήποτε σχετίζεται με το πετρέλαιο», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική επίθεση «δεν πλησίασε καν» αυτές τις εγκαταστάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών αν το κρίνει αναγκαίο. Όπως ανέφερε, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν ξανά οι εγκαταστάσεις, τονίζοντας ότι «θα το χτυπήσω ξανά – το είπα ξεκάθαρα: θα το καταστρέψω».

