Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μας έκανε παιχνιδάκια αλλά οι συζητήσεις πάνε πού καλά

«Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφορικά με τις συζητήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν
Tο Σάββατο (18.04.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να υπογράψει από τον Λευκό Οίκο, ένα προεδρικό διάταγμα με επίκεντρο την ιατρική έρευνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται μία μέρα μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Φοίνιξ, η οποία επικεντρώθηκε στο πρόγραμμά του και στην προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, και η οποία απέσπασε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Αν και η εκδήλωση δεν αφορά αποκλειστικά το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη υπονοήσει ότι θα μιλήσει για το θέμα, λέγοντας ότι «τελικά όλα έχουν να κάνουν με το Ιράν».

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ ανέφερε: «Με το Ιράν έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Πηγαίνει πολύ καλά. Ήθελαν να κλείσουν ξανά το στενό, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν».

«Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους, παίρνουμε μια σκληρή θέση», πρόσθεσε.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ είχαν ως επί το πλείστον εξαλείψει το ναυτικό, την αεροπορία και την ηγεσία του Ιράν.

Ο πρόεδρος μίλησε μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που χαλαρώνει τους περιορισμούς στις θεραπείες με ψυχεδελικά ναρκωτικά, μαζί με τον δημοφιλή streamer Joe Rogan, υποστηρικτή του μέτρου.

Είναι η πρώτη φορά που o πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετείται δημόσια από τότε που το Ιράν ανακάλεσε την προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν σε δημόσιες δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή.

Επίσης, έρχεται αμέσως μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027 από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
155
103
78
69
Ο IDF ανακοίνωσε τη δημιουργία «κίτρινης γραμμής» στον Λίβανο, παρόμοια με αυτή στην Γάζα
Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Γάζα, το παλαιστινιακό έδαφος έχει χωριστεί από de facto όριο «κίτρινης γραμμής», σε δύο ζώνες: μία υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μία υπό τον έλεγχο της Χαμάς
Πλοία δέχτηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Προειδοποίηση Χαμενεΐ «για πικρές ήττες στους εχθρούς του Ιράν»
Στο φως έρχονται ηχητικά ντοκουμέντα από την επίθεση που δέχτηκε ινδικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Δυο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης πλησίασαν το τάνκερ και άνοιξαν πυρ
Το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ κατηγορώντας τις ΗΠΑ – 8 πετρελαιοφόρα κατάφεραν να περάσουν
Ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε αργό, τέσσερα τάνκερ μεταφοράς υγραερίου, δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο και χημικά προϊόντα και ένα όγδοο πλοίο που μετέφερε «πετρελαϊκά προϊόντα» διέσχισαν τα Στενά
