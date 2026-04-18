Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μας έκανε παιχνιδάκια αλλά οι συζητήσεις πάνε πού καλά

Tο Σάββατο (18.04.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να υπογράψει από τον Λευκό Οίκο, ένα προεδρικό διάταγμα με επίκεντρο την ιατρική έρευνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται μία μέρα μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Φοίνιξ, η οποία επικεντρώθηκε στο πρόγραμμά του και στην προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, και η οποία απέσπασε θερμή υποδοχή από το κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η εκδήλωση δεν αφορά αποκλειστικά το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη υπονοήσει ότι θα μιλήσει για το θέμα, λέγοντας ότι «τελικά όλα έχουν να κάνουν με το Ιράν».

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ ανέφερε: «Με το Ιράν έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Πηγαίνει πολύ καλά. Ήθελαν να κλείσουν ξανά το στενό, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν».

«Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους, παίρνουμε μια σκληρή θέση», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Trump:



They wanted to close up the strait again, as they have been doing for years.



They can’t blackmail us. pic.twitter.com/QpRFCaDUOk — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ είχαν ως επί το πλείστον εξαλείψει το ναυτικό, την αεροπορία και την ηγεσία του Ιράν.

Ο πρόεδρος μίλησε μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που χαλαρώνει τους περιορισμούς στις θεραπείες με ψυχεδελικά ναρκωτικά, μαζί με τον δημοφιλή streamer Joe Rogan, υποστηρικτή του μέτρου.

Trump:



We will be talking about Iran later—we have very good conversations going on. It’s working out very well. pic.twitter.com/QjEuN9iXp8 — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Είναι η πρώτη φορά που o πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετείται δημόσια από τότε που το Ιράν ανακάλεσε την προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν σε δημόσιες δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή.

Επίσης, έρχεται αμέσως μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027 από την κυβέρνηση Τραμπ.