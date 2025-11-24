Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας – Ρωσίας: «Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται αισιόδοξος σε ανάρτησή του σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας – Ρωσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μία ανάρτηση στα Truth Social, στην οποια αναφέρεται στο σχέδιο 28 σημείων που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», αναφέρει ο Ντόλαντ Τραμπ σε ανάρτησή του.

Λίγες ώρες νωρίτερα αισιόδοξος είχε εμφανιστεί και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μεταξύ άλλων είχε πει ότι υπάρχει τεράστια πρόοδος.

Σε στάση αναμονής η Μόσχα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 24.11.2025 ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφορικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επεσήμαναν σε κοινή τους ανακοίνωση χθες, Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις επικρίσεις που άσκησαν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκριναν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επισήμως καμία ενημέρωση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Φυσικά παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου που προέρχονται από τη Γενεύη τις τελευταίες ημέρες, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε επισήμως», είπε ο Πεσκόφ.

«Διαβάσαμε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο το οποίο είχαμε δει προηγουμένως. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα (…) Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.