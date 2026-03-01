Τραμπ για το ναυτικό του Ιράν: Έχουμε καταστρέψει και βυθίσει 9 ιρανικά πολεμικά πλοία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν και βύθισαν 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, κάνοντας λόγο για σημαντικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σε ξεχωριστή επίθεση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο ναυτικό αρχηγείο του Ιράν, χρησιμοποιώντας μάλιστα ειρωνικό τόνο για την κατάσταση του ιρανικού στόλου.

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε επίσης ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και ότι στο στόχαστρο βρίσκονται και άλλες ναυτικές μονάδες της Τεχεράνης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι έχουμε καταστρέψει και βυθίσει 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από αυτά αρκετά μεγάλα και σημαντικά. Προχωράμε και στα υπόλοιπα – σύντομα θα βρίσκονται και αυτά στον βυθό της θάλασσας! Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το Ναυτικό τους Αρχηγείο. Κατά τα άλλα, το Ναυτικό τους τα πάει πολύ καλά!» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η νέα ηγεσία του Ιράν θέλει να συνομιλήσει μαζί του και ότι σκοπεύει να το κάνει.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δεχτεί πιο νωρίς αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει. Περίμεναν πάρα πολύ», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Mar-a-Lago λίγο πριν τις 9:30 το πρωί.