Τραμπ: Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία «είναι κοντά» – Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά την παρουσίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Νταβός, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «πλησιάζουν».

«Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρέπει να το τελειώσουμε», τόνισεο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον στόχο του για ειρήνη στην Ουκρανία.

As Donald Trump launches his “Board of Peace” in the Swiss ski resort of Davos, air raid sirens blare out over Kyiv – a stark reminder that Russia’s war is very much still raging against Ukraine pic.twitter.com/uOcEOFuBaD — Deborah Haynes (@haynesdeborah) January 22, 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα μεταβεί στο Νταβός μόνο εάν υπάρχουν στο τραπέζι «πραγματικά αποτελέσματα για την Ουκρανία». «Κανείς δεν χρειάζεται κενή πολιτική ή συνομιλίες χωρίς αποτελέσματα», είχε πει.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου σκοντάφτουν σε ένα και μοναδικό, κρίσιμο σημείο.

Πιθανότατα πρόκειται για τα εδαφικά ζητήματα, που παραμένουν το ιστορικό αγκάθι στις συνομιλίες, εξηγεί η αναλύτρια Βικτόρια Τέιλορ.

«Ιστορικά, αυτό υπήρξε το αγκάθι για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους», λέει.

«Ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι κανένα έδαφος που έχει καταληφθεί από τους Ρώσους δεν θα παραχωρηθεί.

Οι Ρώσοι, φυσικά, επιμένουν να ενσωματωθεί η περιοχή του Ντονμπάς σε οποιαδήποτε συμφωνία».

Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Στο μεταξύ σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στους οποίους έχει ανατεθεί να διαπραγματευτούν τους όρους συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Μιλώντας λίγες ώρες προτού μεταβεί στη Μόσχα, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξηγώντας ότι μένει να διευθετηθεί ένα σημείο.

«Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε», τόνισε ο Γουίτκοφ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», πρόσθεσε.

Σε χθεσινές του δηλώσεις πάντως είχε χαρακτηρίσει το εδαφικό «τον ελέφαντα στο δωμάτιο». Το εδαφικό, με την απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς , και οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει το Κίεβο από τους δυτικούς εταίρους, ώστε να αποτραπεί η Μόσχα από το να εισβάλει ξανά στο ουκρανικό έδαφος, αποτελούν τα μεγάλα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις.