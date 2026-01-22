Κόσμος

Τραμπ: Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία «είναι κοντά» – Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός

«Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρέπει να το τελειώσουμε», τόνισε - Κούσνερ και Γοιυίτκοφ θα μεταβούν στη Μόσχα και θα γίνουν δεκτοί από τον Πούτιν
Ανανεώθηκε πριν 41 λεπτά
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός / REUTERS / Romina Amato

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά την παρουσίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Νταβός, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «πλησιάζουν».

«Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρέπει να το τελειώσουμε», τόνισεο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον στόχο του για ειρήνη στην Ουκρανία. 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Ζελένσκι
Ζελένσκι / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα μεταβεί στο Νταβός μόνο εάν υπάρχουν στο τραπέζι «πραγματικά αποτελέσματα για την Ουκρανία». «Κανείς δεν χρειάζεται κενή πολιτική ή συνομιλίες χωρίς αποτελέσματα», είχε πει.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου σκοντάφτουν σε ένα και μοναδικό, κρίσιμο σημείο.

Πιθανότατα πρόκειται για τα εδαφικά ζητήματα, που παραμένουν το ιστορικό αγκάθι στις συνομιλίες, εξηγεί η αναλύτρια Βικτόρια Τέιλορ.

«Ιστορικά, αυτό υπήρξε το αγκάθι για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους», λέει.

«Ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι κανένα έδαφος που έχει καταληφθεί από τους Ρώσους δεν θα παραχωρηθεί.

Οι Ρώσοι, φυσικά, επιμένουν να ενσωματωθεί η περιοχή του Ντονμπάς σε οποιαδήποτε συμφωνία».

Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Στο μεταξύ σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στους οποίους έχει ανατεθεί να διαπραγματευτούν τους όρους συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Μιλώντας λίγες ώρες προτού μεταβεί στη Μόσχα, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξηγώντας ότι μένει να διευθετηθεί ένα σημείο.

«Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε», τόνισε ο Γουίτκοφ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», πρόσθεσε.

Σε χθεσινές του δηλώσεις πάντως είχε χαρακτηρίσει το εδαφικό «τον ελέφαντα στο δωμάτιο». Το εδαφικό, με την απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς , και οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει το Κίεβο από τους δυτικούς εταίρους, ώστε να αποτραπεί η Μόσχα από το να εισβάλει ξανά στο ουκρανικό έδαφος, αποτελούν τα μεγάλα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
71
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γάλλος τραπεζίτης για Τραμπ: Είναι ένα παιδί με παιδικές τεχνικές διαπραγμάτευσης
Οι ΗΠΑ «έχουν ανάγκη την Ευρώπη (...) δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε παιδιά τρομοκρατημένα από τον πατέρα, αυτός είναι το παιδί», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής της δημόσιας τράπεζας επενδύσεων της Γαλλίας Bpifrance
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε για το Συμβούλιο Ειρήνης
Το Sky News ακτινογραφεί το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ: Φιλίες, θέαμα και λίγη ειρήνη
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σήμερα (22.01.2026) στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ
Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης
Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένου με γερανό στην Καρθαγένη - Αρκετοί τραυματίες
Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γερανός βρέθηκε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή
Τρένο
Ανανεώθηκε πριν 58 λεπτά
25
«Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας» λέει ο Ρούτε - «Δεν μπορεί να διαπραγματεύεται εκ μέρους της Δανίας» λέει η Κοπεγχάγη
«Η θέση της Δανίας και της Γροιλανδίας είναι ίδιες και καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε χθες με το ΝΑΤΟ αναφορικά με το ζήτημα της κυριαρχίας μας»
Στρατιωτικές δυνάμεις του NATO σε άσκηση στη Γροιλανδία το 2022
Newsit logo
Newsit logo