Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν τηλεφωνικώς για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι 2 ηγέτες συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία σε αναρτήσεις της στα social media, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην αφεθεί η Βενεζουέλα σε περιβάλλον αστάθειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οποιαδήποτε επίθεση στην κυριαρχία του λαού και οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές εντός της διεθνούς τάξης», είπε ο Ερντογάν στον Τραμπ.

President @RTErdogan spoke by phone with President Donald J. Trump of the United States.



The call addressed the Türkiye-U.S. bilateral political relations, the cooperation in defense industry, the steps to be taken to achieve the two countries’ trade volume goal as well as… — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 6, 2026

«Ο πρόεδρος Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Συζήτηαν για τις διμερείς πολιτικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη του στόχου εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδίως τη Γάζα και τη Βενεζουέλα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να βυθιστεί στο χάος ή την αστάθεια», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος σε σχόλια που έκανε στην τηλεόραση μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.