Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν την Πέμπτη στο Νταβός – Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία

Νωρίτερα, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι βρίσκεται στο Κίεβο και όχι στην Ελβετία
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Jonathan Ernst / File Photo

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη (22.01.2026) στο Νταβός.

Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ουκρανός ομόλογός του συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και το τετ α τετ Τραμπ – Ζελένσκι αδιαμφισβήτητα θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής.

Μάλιστα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί τελικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας: «Νομίζω ότι είναι αύριο» απάντησε σε έναν δημοσιογράφο που του ζήτησε να διευκρινίσει πότε θα γίνει η συνάντηση.

Νωρίτερα, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι βρίσκεται στο Κίεβο και όχι στην Ελβετία.

