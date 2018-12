Τραμπ: Κι άλλο κυβερνητικό στέλεχος βλέπει την έξοδο

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Ράιαν Ζίνκε θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση στο τέλος του χρόνου έπειτα από την παραμονή του για σχεδόν δύο χρόνια, έγραψε σήμερα στο Twitter o αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να αναφερθεί στον λόγο της αποχώρησής του.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018