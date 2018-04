Αυτό το υπαίθριο θεατρικό σκηνικό επέλεξε χθες (23.04.2018) ο Ντόναλντ Τραμπ ως απάντηση στον Πύργο του Άιφελ όπου ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια σε δείπνο από τους Μακρόν στις 13 Ιουλίου.

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν μόλις είχαν επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν θερμή, παρότι τους τελευταίους μήνες Τραμπ και Μακρόν διαφώνησαν για θέματα όπως το κλίμα, το εμπόριο, το Ιράν και συμφώνησαν συνάπτοντας συμμαχίες κατά του Ισλαμικού Κράτους και κυρίως για τα κοινά αντίποινα κατά εγκαταστάσεων χημικών όπλων στη Συρία.

Την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης, το κλίμα ήταν γαλήνιο. Ένα σύντομο βίντεο του Μεγάρου των Ηλυσίων δείχνει τον πρόεδρο Τραμπ να υποδέχεται τους Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο. «Από αυτά τα τηλέφωνα μάς καλείτε;» τον ρώτησε στ’ αγγλικά η Μπριζίτ.

«Ναι, από αυτό το τηλέφωνο σας μιλώ, που η συνομιλία είναι ασφαλής. Επιτρέψτε μου να σας δείξω», τους απαντά.

