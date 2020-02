Ήταν δεδομένο πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πανηγύρισε μετά την, αναμενόμενη, απόφαση της Γερουσίας να τον αθωώσει και να τον διατηρήσει στο Οβάλ Γραφείο. Όπως επίσης δεδομένο ήταν πως την οργή του Αμερικανού προέδρου θα συγκέντρωνε ο Μιτ Ρόμνεϊ, ο μοναδικός Ρεπουμπλικάνος που ήθελε να καταδικαστεί ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να απευθύνει σήμερα (στις 20:00 ώρα Ελλάδας) διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό. Φυσικά για να πανηγυρίσει για την «πλήρη αθώωσή» του, για να καταγγείλει και πάλι «κυνήγι μαγισσών βασισμένο σε ψέματα» από πλευράς των Δημοκρατικών, για να τους κατηγορήσει για «επονείδιστη», προς το πρόσωπό του και το αξίωμά του, συμπεριφορά.

«Ο πρόεδρος είναι ικανοποιημένος που αφήνει πίσω του αυτό το κεφάλαιο επονείδιστης συμπεριφοράς των Δημοκρατικών και αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του στο όνομα του αμερικανικού λαού το 2020 και κατόπιν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Στέφανι Γκρίσαμ, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, μοιάζοντας να θεωρεί δεδομένη την επανεκλογή του Τραμπ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020.

Πολλοί εξεπλάγησαν όταν ο Μιτ Ρόμνεϊ, παλαιό στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων που κάποτε (το 2012 κόντρα στον Μπαράκ Ομπάμα) διεκδίκησε την προεδρία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την απόφασή του να ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Και το… περίμενε αυτό που θα ερχόταν: την ολομέτωπη επίθεση από τον Τραμπ δηλαδή. Και σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον, δικαιώθηκε.

Το πρώτο «χτύπημα» ήταν ένα video που ανέβασε ο Τραμπ στο twitter, όπου κατηγορείται ο Ρόμνεϊ πως δουλεύει «μυστικά» για λογαριασμό των Δημοκρατικών και ότι «κορόιδευε» τόσο καιρό τους Ρεπουμπλικάνους.

«Παριστάνοντας τον Ρεπουμπλικάνο, προσπάθησε να παρεισφρήσει στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ αναλαμβάνοντας υπουργός Εξωτερικών», συνεχίζει το video. Αναφέρεται στη φημολογία κατά την οποία το 2017 ο Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αναθέσει στον Ρόμνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μετά ήρθε και η προσωπική επίθεση. «Ο αποτυχημένος υποψήφιος πρόεδρος Μιτ Ρόμνεϊ αφιέρωσε την ίδια ενέργεια και θυμό για να νικήσει τον παραπαίοντα Μπαράκ Ομπάμα όπως ευλαβικά κάνει και σε μένα, θα μπορούσε να έχει κερδίσει τις εκλογές. Διαβάστε τα πρακτικά» έγραψε ο Τραμπ.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!