Τραμπ: Το παρασκήνιο πίσω από τον δημόσιο “καυγά” με την Πελόζι

Τα όσα έγιναν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην ετήσια ομιλία του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης είναι πρωτοφανή στα πολιτικά χρονικά των ΗΠΑ. Όπως άλλωστε και η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Και σε αυτό βάζει το… χεράκι της και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Νάνσι Πελόζι, δυο από τους κορυφαίους αξιωματούχους του πολιτικού status quo των ΗΠΑ, έβαλαν το «εγώ» τους πάνω απ’ όλα και μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων Αμερικανών που παρακολούθησαν την ετήσια ομιλία του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης, μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκατινιάστηκαν δημόσια. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μάλλον δεν θα είναι ούτε και η τελευταία.

Ίσως, το χειρότερο απ’ όλα να είναι οι αντιδράσεις. Όσο κι αν ο Τραμπ θεωρείται απρόβλεπτος κι άνθρωπος που δεν διστάζει να πει το χειρότερο για τους πολιτικούς του αντιπάλους, η Πελόζι δεν απέχει πολύ. Πρόσφατα είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «πρόεδρο σε νευρική κρίση». Ακόμα, όμως, κι αν περίμενε κανείς κι από τους δυο μια συμπεριφορά που απέχει έτη φωτός από τον πολιτικό πολιτισμό, η στιγμή που έγινε και ο τρόπος που έγινε, έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.

Η ομιλία του Τραμπ έγινε εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου και σχεδόν 24 ώρες πριν την ψηφοφορία στη Γερουσία για την καθαίρεσή του. Μια διαδικασία που επί της ουσίας «κίνησε» η Πελόζι και ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να της το συγχωρέσει. Η έχθρα τους δεν είναι τωρινή. Αυτό που συζητά σήμερα όλος ο πλανήτης είναι απλά το αποκορύφωμά της. Μέχρι το επόμενο.

Απόψε (23.00 ώρα Ελλάδας, 16:00 ώρα ΗΠΑ), η Γερουσία θα ψηφίσει για το αν θα καθαιρεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν το Σώμα, αναμένεται να τον αθωώσουν πανηγυρικά. Ίσως η αντίδραση της Πελόζι να σκίσει την ομιλία του Αμερικανού προέδρου να ήταν μια «ηρωική έξοδος» από μια διαδικασία που εξ αρχής έμοιαζε καταδικασμένη για τους Δημοκρατικούς.

Τραμπ – Πελόζι: Δυο ξένοι στην ίδια… χώρα

Η έχθρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Νάνσι Πελόζι κρατάει… καιρό. Κορυφώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο όταν η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έφυγε εξοργισμένη από σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με την ηγεσία των Δημοκρατικών. Οι δυο τους αντάλλαξαν πρωτοφανείς ύβρεις και το ξεκατίνιασμα άφησε τους πάντες άφωνους.

Όταν το βράδυ της Τρίτης ο επικεφαλής της φρουράς του Κογκρέσου ανήγγειλε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ μπήκε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος, κυρίως από τους Ρεπουμπλικάνους. Όρθια στη θέση της, δίπλα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι χειροκροτούσε, αναγκαστικά, τον πρόεδρο της χώρας.

Όταν εκείνος έφτασε στο βήμα και έδωσε σε εκείνη και τον Πενς από ένα αντίγραφο της ομιλίας του, η Πελόζι του έτεινε το χέρι για χειραψία. Κι εκείνος έκανε πως δεν το είδε. Και συνέχισε να απολαμβάνει το χειροκρότημα, που διήρκεσε σχεδόν δυο λεπτά και το σύνθημα (από τους Ρεπουμπλικάνους) «άλλα τέσσερα χρόνια».

Ήταν η πρώτη φορά που Ντόναλντ Τραμπ και Νάνσι Πελόζι συναντιούνταν μετά από εκείνη την επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όταν η πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων είχε αποχωρήσει έξαλλη. Από τότε, Τραμπ και Πελόζι δεν είχαν ανταλλάξει ούτε κουβέντα. Δεν είχαν μιλήσει για τέσσερις μήνες.

Ο μορφασμός της (ξαφνιασμένης) Πελόζι ήταν η πρώτη αντίδραση. Θα ακολουθούσαν κι άλλες. Όταν ήρθε η σειρά της να παρουσιάσει τον πρόεδρο της χώρας στο Σώμα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων απέφυγε να εκστομίσει τη φράση «υψηλό προνόμιο και ξεχωριστή τιμή» που παραδοσιακά λέει ο επικεφαλής της Βουλής παρουσιάζοντας τον πρόεδρο. Είπε μόνο: «Μέλη του Κογκρέσου, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τον έσκισε

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ κράτησε κάτι λιγότερο από 80 λεπτά. Και ενώ εκείνος ευχαριστούσε όσους τον χειροκροτούσαν, με μια θεατρική κίνηση και το πρόσωπο «παγωμένο», η Πελόζι σηκώθηκε από τη θέση της, πήρε στα χέρια της την ομιλία που της είχε δώσει ο Τραμπ και πίσω από την πλάτη του την έσκισε!

Όταν βγήκε από την αίθουσα, συνέχιζε να ανεμίζει τη… σκισμένη ομιλία και να πανηγυρίζει. Φυσικά, οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν. Κι εκείνη απάντησε: «ήταν το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούσα να κάνω, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές». Και μετά έκανε κι ένα tweet όλο νόημα.

“Οι Δημοκρατικοί δεν θα σταματήσουν ποτέ να τείνουν χείρα φιλίας για να γίνει ό,τι πρέπει για το λαό. Θα δουλέψουμε για να βρούμε κοινό έδαφος, όπου μπορούμε αλλά θα είμαστε αμετακίνητοι όπου δεν μπορούμε” έγραψε η Πελόζι, ανεβάζοντας φωτογραφία με τον Τραμπ να τη σνομπάρει και να μην της δίνει το χέρι για χειραψία.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε μέσω Twitter κατηγορώντας την Πελόσι ότι «έσκισε» συμβολικά έναν βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα βρέφος που επέζησε μετά την πρόωρη γέννησή του έπειτα από 21 εβδομάδες, ή ακόμη την οικογένεια της Κέιλα Μάλερ, που θρηνεί τον θάνατό της στα χέρια των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και ήταν προσκεκλημένη στην ομιλία.

Speaker Pelosi just ripped up: One of our last surviving Tuskegee Airmen. The survival of a child born at 21 weeks. The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller. A service member's reunion with his family. That's her legacy. — The White House (@WhiteHouse) February 5, 2020

Αντίδραση ήρθε και από την Κέιλι Μακινάνι, εκπρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, που έγραψε στο twitter: «Το μίσος της για τον Ντόναλντ την τύφλωσε μέχρι του σημείου να έχει αυτή την αποκρουστική, αυτάρεσκη και ελιτιστική συμπεριφορά».

Nancy Pelosi… Scowled, Refused to clap for America, Ripped up a speech that sought to bring the nation together, And AMERICA TOOK NOTICE! Her hatred for @realDonaldTrump has blinded her to the repulsive nature of her smug, elitist behavior. — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) February 5, 2020

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Νάνσι Πελόζι αντιδρά, μορφάζει και εκφράζει την αντίθεσή της με τα όσα λέει ο Τραμπ σε ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης.

Πέρυσι τον χειροκροτούσε πολλές φορές ειρωνικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του… Ειδικά όταν ο Τραμπ ενώ έκανε έκκληση για ενότητα, συμβιβασμούς και συνεργασία, προειδοποιούσε τους Δημοκρατικούς να κάνουν… πίσω στις θέσεις τους ακριβώς για να υπάρξει συνεργασία…