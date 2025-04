Τραμπ: Μετά τους δασμούς με παίρνουν τηλέφωνο εκλιπαρώντας για συμφωνία – Μου φιλούν τον κ@λ@

Τα απίστευτα ειπώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου λίγο πριν επιβληθούν οι δασμοί 104% στην Κίνα.

Λίγες ώρες πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καυχήθηκε για τον αριθμό των χωρών που τον καλούν προσπαθώντας να κλείσουν μια συμφωνία και να απαλλαγούν από τους δασμούς. Και είπε τα εξής μιλώντας με τουλάχιστον απαξιωτικό τρόπο: «Αυτές οι χώρες με παίρνουν τηλέφωνο, πεθαίνουν να κλείσουν μια συμφωνία. Μου φιλούν τα οπίσθια. Ναι, πεθαίνουν για να κάνουν μια συμφωνία. «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε, ας κάνουμε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα», είπε κοροϊδευτικά για ομολόγους του ο Τραμπ.

Υποστήριξε επίσης πως έχει δίκιο και όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος σχετικά με τους κινδύνους των δασμών.

«Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Ξέρω τι κάνω, και ξέρετε κι εσείς τι κάνω», είπε. «Εγώ είμαι ο μόνος που θα τολμούσε να επιβάλει δασμούς, γιατί όλοι οι άλλοι φοβούνταν. Φοβούνταν την κριτική».

“These countries are calling us up. Kissing my ass. They are dying to make a deal.”#USA #Trump #Tariffs #TrumpTariffs pic.twitter.com/4fQg1KHWz3