Τραμπ: Ο Πομπέο συνάντησε τον Κιμ Γιονγκ Ουν την περασμένη εβδομάδα

Με μια (ακόμα) ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter (ούτε καν στον επίσημο του προέδρου των ΗΠΑ), ο Τραμπ επιβεβαίωσε αυτό που «ακουγόταν» εδώ και ώρες: την πρώτη συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Και όχι όποιου κι όποιου αλλά του διευθυντή της CIA, Μάικ Πομπέο.

«Ο Μάικ Πομπέο συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν την περασμένη εβδομάδα. Η συνάντηση πήγε πολύ ομάδα και μια καλή σχέση σχηματίστηκε. Οι λεπτομέρειες για τη Σύνοδο (σ.σ. ανάμεσα στον ίδιο τον Τραμπ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη) είναι υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Η αποπυρηνικοποίηση θα είναι σπουδαίο πράγμα για τον κόσμο και επίσης για τη Βόρεια Κορέα», ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε το tweet του Ντόναλντ Τραμπ

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018