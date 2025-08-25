Κόσμος

Τραμπ: Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί

Σημείωσε ακόμη ότι για το ουκρανικό συζητά με το ΝΑΤΟ και όχι με το Κίεβο και ξεκαθάρισε πως «δεν ξοδεύουμε πλέον άλλα χρήματα για την Ουκρανία»
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και σε μια επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως έχει μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και η συζήτηση περιλάμβανε και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

Μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά πως «ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί», ενώ αναφέρθηκε και πάλι στην επιθυμία του να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παράλληλα τόνισε πως και εκείνος έχει άτομα που δεν θέλει να συναντήσει, αλλά παραδέχτηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και με αυτούς, βρίσκει ενδιαφέρον να τους βλέπει. 

Ακόμη δήλωσε ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τη χώρα.

Να σημειωθεί πως πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σημείωσε ακόμη ότι για το ουκρανικό συζητά με το ΝΑΤΟ και όχι με το Κίεβο και ξεκαθάρισε πως «δεν ξοδεύουμε πλέον άλλα χρήματα για την Ουκρανία».

