Τραμπ, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ σε πορεία κατά των αμβλώσεων

Θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα πάρει μέρος στην «Πορεία για τη Ζωή», στην ετήσια πορεία κατά των αμβλώσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε με… καμάρι την πρωτιά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος στην Ιστορία που συμμετέχει στην Πορεία για τη Ζωή», ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ ο Λευκός Οίκος στον λογαριασμό του στο Twitter.

This Friday, January 24, President @realDonaldTrump will be the first President in history to attend the March for Life!

