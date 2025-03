Τραμπ: «Ο Ζελένσκι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά χωρίς εμάς, δεν κερδίζει» – Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε σήμερα (01.03.2025) την επεισοδιακή συνάντηση που είχε χθες (28.02.2025) με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους και τόνισε ότι οι συζητήσεις με τον Ζελένσκι δεν είχαν καλή κατάληξη, αφήνοντας αιχμές για την στάση και την συμπεριφορά του Ουκρανού Προέδρου.

«Ψάχνουμε για ειρήνη. Δεν επιδιώκουμε να μπούμε σε έναν πόλεμο 10 ετών και να παίξουμε παιχνίδια», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε στην συνέχεια: «Ο Ζελένσκι επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμο και να πολεμήσει, χωρίς εμάς, δεν κερδίζει».

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι είναι «πολύ σημαντικό» να ακούγεται τι συμβαίνει στη χώρα του και κανείς να μην την ξεχάσει, σχολιάζοντας την έντονη αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η Ουκρανία να ακούγεται και κανείς να μην την ξεχάσει, ούτε στη διάρκεια του πολέμου ούτε μετά», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

‘Zelenskyy overplayed his hand – he must say he wants to make peace.’ Donald Trump, speaking at Joint Base Andrews, says Zelenskyy mishandled Oval Office talks. He insists the US seeks peace, “not a decade-long war.” https://t.co/yiiRcswPsU Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/XZk8ulFrDy

Μάλιστα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δημοσίευσε εικόνες από τη συνάντησή του με μια ουκρανική κοινότητα στην Ουάσινγκτον.

I visited Ukraine House in Washington where I met with the Ukrainian community.



It is crucial for us that Ukraine’s voice continues to be heard and that no one forgets about it—both during the war and after. People in Ukraine must know that they are not alone, and that their… pic.twitter.com/Z36s2T42SS